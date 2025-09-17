Sławosz Uznański-Wiśniewski rusza w trasę po Polsce. Wiadomo, kiedy będzie w Lublinie

Sławosz Uznański-Wiśniewski był drugim Polakiem po Mirosławie Hermaszewskim w przestrzeni kosmicznej i pierwszym, który przebywał na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

W kosmosie spędził dwadzieścia dni, w tym czasie Ziemię okrążył ponad 320 razy. W lipcu 2025 roku zakończyła się jego misja badawcza na stacji ISS.

Dla dr Uznańskiego-Wiśniewskiego to jednak nie koniec wyzwań. Teraz 41-latek rusza w ogólnopolską trasę technologiczno-naukową.

- Polski kosmonauta od 15 października do 19 grudnia w ramach post-flight tour będzie podróżował po Polsce, spotykając się ze studentami i uczniami. Uznański-Wiśniewski szczegółowo opowie o badaniach, które przeprowaził na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Myślę, że będzie to doskonała inspiracja dla wszystkich uczących się w Polsce, żeby nie bać się wyzwań. Wspólnymi siłami namówimy młodych ludzi, żeby wybierali kierunki związane z technologią, inżynieryjne, medyczne. Jeżeli ktoś marzy o gwiazdach, to powinien w nie celować i ich sięgać, czego doktor Uznański-Wiśniewski jest najlepszym przykładem. W tym miejscu chciałbym poinformować, że już 16 grudnia nasz astronauta odwiedzi Lublin, gdzie wystąpi w budynku Związku Uczelni Lubelskich - zapowiadał minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek podczas wizyty na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Na oficjalnej stronie misji IGNIS czytamy, że podczas spotkań w całej Polsce, a więc również w Lublinie, Sławosz Uznański Wiśniewski opowie o kulisach pracy w kosmosie, eksperymentach realizowanych w warunkach mikrograwitacji, nowoczesnych technologiach, które powstają dzięki badaniom orbitalnym czy potencjale polskiego sektora kosmicznego. Będzie to nie tylko okazja do wysłuchania polskiego astronauty, ale też zadawania mu pytań.

Harmonogram spotkań studentów i uczniów z dr. Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim: