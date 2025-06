Sport, energia i dobra zabawa! Za nami Piknik Olimpijski

Wydarzenie zorganizowane przez Polski Komitet Olimpijski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego było prawdziwym świętem sportu i olimpijskich wartości.

Rodzinnie, aktywnie i różnorodnie

Tegoroczna edycja Pikniku zachwyciła bogactwem atrakcji – zarówno tych sportowych, jak i rekreacyjno-edukacyjnych. Uczestnicy mogli odwiedzić ponad 20 stref tematycznych, z których każda oferowała możliwość aktywnego udziału – niezależnie od wieku i poziomu sprawności.

Prawdziwym magnesem okazał się gigantyczny basen o pojemności 200 tysięcy litrów, w którym dzieci i dorośli z zapałem próbowali swoich sił na SUP-ach i w jednoosobowych kajakach. Kolejki ustawiały się do torów przeszkód, a także do specjalnych stref z grami i sportami mniej popularnymi – takimi jak lacrosse, szermierka, hokej na trawie, a nawet... modelarstwo lotnicze.

Olimpijskie inspiracje

W centralnym punkcie wydarzenia znalazło się miasteczko olimpijskie, gdzie uczestnicy mogli spotkać się z olimpijczykami, wziąć udział w quizach edukacyjnych i poznać historię polskiego ruchu olimpijskiego. Na miejscu nie zabrakło także ekspozycji sprzętu sportowego, m.in. szybowca i balonu powietrznego, które przyciągały nie tylko najmłodszych.

Sportowcy z różnych dyscyplin chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami, pozowali do zdjęć i zachęcali do aktywności. Była to niepowtarzalna okazja, by porozmawiać z mistrzami i poczuć atmosferę igrzysk.

Emocje na boiskach i pokazach

Program wydarzenia był dynamiczny i różnorodny – trwały turnieje koszykówki, pokazy cheerleaderek, jazda na rolkach, deskorolkach oraz widowiskowe prezentacje szermierki, podnoszenia ciężarów, unihokeja i tenisa stołowego. Nie zabrakło również konkurencji piłkarskich oraz tradycyjnych zapasów, które – jak się okazało – cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem.

Wiele rodzin z dziećmi spędziło cały dzień na pikniku, korzystając z licznych warsztatów, gier zręcznościowych i zajęć prowadzonych przez profesjonalnych trenerów.

Sport dla każdego

Hasło przewodnie Pikniku – „Sport dla każdego” – znalazło pełne odzwierciedlenie w atmosferze wydarzenia. Niezależnie od wieku czy kondycji, każdy mógł znaleźć coś dla siebie: jedni trenowali rzuty do kosza, inni uczyli się podstaw tenisa, a jeszcze inni – po prostu relaksowali się na trawie w sportowej atmosferze.

Wydarzenie pokazało, jak ważną rolę odgrywa aktywność fizyczna w życiu społecznym, a także jak wielką siłą inspiracji może być sport na najwyższym poziomie.