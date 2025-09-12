Szron na głowie, a wojsko wzywa

Zgodnie z planami MON w 2025 roku na ćwiczenia zostanie powołanych w sumie do 200 tysięcy rezerwistów w całym kraju. Dotyczy to osób, którym zostały nadane przydziały mobilizacyjne – głównie osoby, które miały już wcześniejsze przeszkolenie wojskowe i złożyły przysięgę wojskową.

W bieżącym roku w 2 Lubelskiej Brygadzie OT przewidziano przeszkolenie w dwóch turach blisko 200 rezerwistów. To dla wielu z nich pierwsza od lat okazja, aby ponownie stanąć w szyku i odświeżyć swoje wojskowe umiejętności. Ośmiodniowe szkolenie obejmuje m.in. zapoznanie z etatowym uzbrojeniem i wyposażeniem, zajęcia taktyczne, strzeleckie oraz szkolenie z medycyny pola walki. Zwieńczeniem ćwiczeń będzie sprawdzian w formie pętli taktycznej.

– Rezerwiści teraz wracają, aby przypomnieć sobie to, czego się kiedyś nauczyli i poznać to, co w armii się zmieniło. Ich obecność na szkoleniu pokazuje, że wciąż czują się odpowiedzialni za bezpieczeństwo kraju – podkreśla dowódca kompanii szkolnej 2 LBOT, prowadzącej szkolenie. – Takie ćwiczenia to nie tylko wypełnienie ustawowego obowiązku, to również szansa na pokazanie, jak dziś wygląda szkolenie wojskowe. Dla wielu z powołanych może to być także pierwszy krok do ponownego związania się z armią i zasilenia naszych szeregów.

Pasywną rezerwę tworzą osoby, które mają uregulowany stosunek do służby wojskowej i nie pełnią innego rodzaju służby wojskowej i nie podlegają militaryzacji oraz nie ukończyły 60 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski – 63 roku życia.

Na ćwiczenia żołnierze pasywnej rezerwy powoływani są decyzją administracyjną wydaną przez szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji, w której wskazany jest termin i miejsce stawiennictwa. Decyzję doręcza się nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Uczestnictwo na takich ćwiczeniach jest obowiązkowe, a powołani za każdy dzień szkolenia otrzymują wynagrodzenie w zależności od stopnia wojskowego. Uposażenie to zwolnione jest z opodatkowania, a jego dokładne stawki są regulowane przez rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej.