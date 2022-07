Tak się zmienią piwnice Centrum Kultury w Lublinie

Zlecenie trafiło do lubelskiej spółki Lubren, która będzie musiała się uwinąć ze wszystkim do końca kwietnia przyszłego roku. Do zrobienia będzie mieć sporo.

Trzeba postawić ścianki działowe, zamontować i przebudować wiele instalacji, ułożyć podłogi oraz otynkować i wykończyć ściany. Piwnice mające niemal 900 mkw. mają także zostać wyposażone w instalację elektroakustyczną, sieci multimedialne oraz urządzenia technologii oświetlenia scenicznego i studyjnego.

Wszystko to ma być udostępniane przez Centrum Kultury młodym artystom. Miejska jednostka zapowiada, że da im sporo swobody. Kontrakt pomiędzy miastem a spółką Lubren będzie opiewać na nieco ponad 6,4 mln zł brutto, podczas gdy miasto spodziewało się, że wyda nie więcej niż 4,7 mln zł.