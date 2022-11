Targi ślubne w Lublinie. Zdjęcia na weselu do północy, a później niech się dzieje co chce

Może to tylko złudzenie, bo hala jest mniejsza niż ta, w której odbywają się równolegle targi piwne, ale w części poświęconej imprezie ślubnej, w sobotę było więcej osób. O ile część piwna świeciła pustkami, o tyle ślubna była pełna wystawców i zwiedzających.

To właśnie w tym miejscu można sprawdzić najnowsze trendy ślubne. W Targach Lublin pokazują się salony z sukniami ślubnymi, producenci garniturów, zespoły muzyczne, lokale weselne, fotografowie..

Taka impreza to okazja do sprawdzenia trendów, a te cały czas się zmieniają. Chociaż część zostaje bez zmian. - Co do sesji ślubnych to wszystko zależy od klienta i jego upodobań. Teraz jednak młode pary często wybierają naturę - mówi Karol Steń.

Dodaje, że natura pracy ślubnego fotografa ma kilka stałych elementów. - Na weselu zdjęcia robimy do północy, a potem niech się dzieje co chce - zdradza.

Więcej zmian jest za to w kwestii biżuterii. Nadal króluje złoto, ale coraz częściej nowożeńcy stawiają na białe złoto. - Cenowo nie ma różnicy - mówi Maja Czarnecka z firmy jubilerskiej Grazzio. - Nadal popularne są obrączki płaskie z frezem z boku. Od kilku lat ten model króluje. Ale teraz teraz klienci wybierają coraz częściej klasyczne. Nie ma jednak zamówienia, którego nie dalibyśmy rady zrealizować - dodaje ekspertka.

Co do innych ozdób, to panie wybierają kolczyki. Koniecznie złote, błyszczące, zwisające.

- Mężczyźni kupują zegarki. Bardzo różne. Wszystko zależy od gustu - dodaje Czarnecka.