Tysiąc operacji da Vinci. Lubelski szpital świętuje medyczny sukces

Podczas wtorkowego spotkania z mediami obecni byli m.in. marszałek województwa Jarosław Stawiarski, dr n. med. Jerzy Draus – chirurg i proktor w Centrum Edukacyjnym Robotyki Operacyjnej oraz Artur Ostrowski, dyrektor zarządzający Synektik S.A., dostawcy urządzenia.

Robot da Vinci został kupiony w lutym 2022 roku za blisko 15 mln zł. Robot umożliwia wykonywanie skomplikowanych zabiegów w sposób małoinwazyjny i z precyzją przewyższającą dotychczasowe technologie. Pierwszą operację – w kwietniu 2022 – przeprowadził dr Jerzy Draus, specjalista chirurgii kolorektalnej.

Zdaniem specjalistów system daje pacjentom wymierne korzyści: mniejsze dolegliwości pooperacyjne, krótszy pobyt w szpitalu, ograniczone ryzyko powikłań i większą precyzję zabiegu.

Lubelski szpital stał się jednym z liderów robotyki chirurgicznej w Polsce. Jako drugi ośrodek w kraju wprowadził operacje zmniejszenia żołądka przy użyciu robota. W 2024 r. odbyło się tu też I Ogólnopolskie Spotkanie Koordynatorów Systemu Robotowego da Vinci, które zgromadziło przedstawicieli placówek z całego kraju.

– Tysiąc operacji to liczba, za którą kryją się setki godzin pracy zespołu, wielu przeszkolonych lekarzy oraz, co najważniejsze, pacjenci, którzy mogli skorzystać z najnowocześniejszych metod leczenia – zaznaczył Piotr Matej, dyrektor szpitala.

Obecnie operacje z wykorzystaniem robota w Lublinie obejmują m.in. urologię, chirurgię onkologiczną kolorektalną, ginekologię onkologiczną, bariatrię oraz – od lipca – torakochirurgię. W planach są także zabiegi w kardiochirurgii i laryngologii.

W szpitalu działa również Centrum Edukacyjne Robotyki Operacyjnej, w którym szkolą się zespoły chirurgiczne z całej Polski – od Gdańska po Białą Podlaską. Doświadczeni operatorzy z Lublina pełnią rolę mentorów dla lekarzy zdobywających uprawnienia do pracy z systemem da Vinci.

– Samorząd Województwa Lubelskiego od lat stawia na innowacje i wysoką jakość leczenia. Zakup systemu da Vinci był inwestycją w zdrowie mieszkańców regionu, ale także w rozwój nowoczesnych usług medycznych. Dziś widać, że była to dobra decyzja, która cały czas procentuje i przynosi wymierne efekty – podkreślił marszałek Jarosław Stawiarski.