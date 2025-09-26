Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Lublin

Unia sypie kasą na drogi. Miliony na ekspresówkę z Lublina do Lubartowa

oprac. eb
Budowa S19
Budowa S19 (fot. GDDKiA/Lublin)

Unia Europejska dokłada miliony do budowy S19 Lublin - Lubartów Północ. Trasa ma być gotowa pod koniec 2027 roku.

Środki pochodzą z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).  Przypomnijmy, że całkowity koszt realizacji tego odcinka drogi ekspresowej S19 wynosi niemal 1,4 mld zł. Dofinansowanie ze środków UE to 612,1 mln zł.  

Jak podaje GDDKiA, w ramach inwestycji powstaną 23 km drogi ekspresowej S19 pomiędzy Lublinem i Lubartowem. Zadanie przewiduje budowę czterech węzłów drogowych: Lubartów Północ, Lubartów Zachód, Niemce Wschód i Niemce Południe. Powstaną także m.in. obiekty inżynierskie (mosty, wiadukty, tunele, przepusty) oraz niezbędne drogi dojazdowe. 

S19 Lublin – Lubartów Północ jest częścią szlaku Via Carpatia, który połączy północną i południową część naszego kontynentu.  Ten odcinek S19 ma być gotowy pod koniec 2027 roku. Nowa trasa Lublin – Lubartów będzie przebiegać po zachodniej stronie Lubartowa, wykorzystując korytarz obecnej jednojezdniowej obwodnicy miasta, a od wschodu ominie miejscowość Niemce.W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką nr 815 powstaje węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą przez Nowodwór do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Z kolei na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadzącą do Leonowa, w sąsiedztwie obecnej DK19, węzeł Niemce Południe. Trasa połączy się z istniejącym węzłem Lublin Rudnik na obwodnicy Lublina.

Głównym wykonawcą inwestycji jest firma Duna (dawniej Mota Engil Central Europe).

– W sumie na tym 23-kilometrowym odcinku S19 wybudujemy ponad 40 km dróg do obsługi ruchu lokalnego i 29 obiektów inżynierskich, w tym cztery węzły drogowe, wiadukty, drogi równoległe do obsługi ruchu lokalnego, urządzenia ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego – tłumaczył nam w maju Piotr Mazur, kierownik budowy w firmie Duna. Teren objęty budową drogi ma powierzchnię 315 ha.

W sumie, droga ekspresowa S19 będzie miała długość ponad 580 km i prowadzić będzie od Kuźnicy na granicy z Białorusią przez trzy województwa • podlaskie • lubelskie • podkarpackie – do Barwinka na granicy ze Słowacją.

 

Był zawsze tam, gdzie grała Chełmianka – na stadionie, przy ławce rezerwowych, w szatni i na trybunach. W wieku 75 lat zmarł Janusz Oleszkiewicz, wieloletni kierownik drugiego zespołu i drużyn młodzieżowych biało-zielonych.

