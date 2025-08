Urząd Statystyczny w Lublinie (fot. ArtS)

Pracownicy lubelskiego Urzędu Statystycznego pojadą na wycieczkę do Paryża. Koszt? Ponad 200 tys. zł. Pojawiły się jednak wątpliwości co do celowości i kosztów wyjazdu. Urząd przedstawia jednak szczegółowe odpowiedzi na nasze wątpliwości.

