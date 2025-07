Wallenroda już z nową nawierzchnią i bez utrudnień

W remoncie był 850-metrowy odcinek ulicy od ul. Wajdeloty do ul. Zana wraz z włączeniem do tych ulic. – Inwestycja zapewnia sprawne i bezpieczne połączenia z głównymi ciągami komunikacyjnymi miasta, między innymi z ulicami: Zana, Wileńską czy Filaretów. Rozbudowa drogi poprawiła również dostępność do zlokalizowanych w pobliżu obiektów użyteczności publicznej o istotnym znaczeniu dla lokalnej społeczności – podkreśla Tomasz Fulara, zastępca prezydenta.

Przebudowa objęła również połączenia z drogami wewnętrznymi prowadzącymi do osiedli. Powstały obustronne chodniki z kostki betonowej, a istniejące stanowiska postojowe zostały zmodernizowane oraz powstały kolejne. Do dyspozycji kierowców są łącznie 242 miejsca parkingowe. Ułożono ok. 1,5 km kabla oraz zamontowano 33 słupy oświetleniowe z oprawami LED. Wybudowano system odwodnienia w postaci kanalizacji deszczowej.

– Ulica Wallenroda zyskała zupełnie nową jakość – to nie tylko kwestia nowej nawierzchni, ale przede wszystkim kompleksowej modernizacji infrastruktury drogowej, pieszej i oświetleniowej. Dzięki inwestycji podnieśliśmy standard codziennego poruszania się oraz bezpieczeństwo wszystkich użytkowników – zaznacza Grzegorz Malec, dyrektor Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.

Za inwestycję odpowiadało Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Lublinie. Koszt to ponad 13,3 mln zł, w tym było dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Od początku lipca kierowcy mogą korzystać już z nowego odcinka ulicy Lubelskiego Lipca ’80. Prace zakończyły się na ul. Kruszynowej, a m.in. na ul. Zorza, Sławinek i Samsonowicza trwają już ostatnie formalności. Drogowcy kontynuują także budowę przedłużenia ul. Węglarza i modernizują al. Unii Lubelskiej.

Trwają też mniejsze remonty jezdni i chodników, m.in. na ul. Leszetyckiego, Świętokrzyskiej, Beskidzkiej, Bazylianówce i al. Warszawskiej. A prace zakończono już na ulicach: Młodej Polski, Pajdowskiego, Okulickiego, Roweckiego czy Lipińskiego. W planach jest jeszcze modernizacja ulic: Janowskiej, Ofelii, Dunikowskiego, Konstantynów, Pasiecznej, Kunickiego, Graffa oraz alei: Witosa i Tysiąclecia. W sumie wakacyjne remonty obejmą 40 lokalizacji, a koszt robót wyniesie ok. 15 mln zł. W trakcie opracowania jest także projekt przebudowy ulicy Zana.