Warszawska w remoncie. Drogowcy układają dziś nową nawierzchnię

Dzisiaj, 27 sierpnia, kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami na al. Warszawskiej. W godzinach od 7:00 do 16:00 drogowcy będą układać warstwę ścieralną nawierzchni w ramach drugiego etapu prac.
Roboty prowadzone będą na jednej połowie jezdni, a ruch odbywać się będzie wahadłowo drugą stroną. Najpierw prace obejmą pasy w kierunku granicy miasta, a następnie w stronę centrum.
Zarząd Dróg i Mostów apeluje o ostrożną jazdę i uwzględnienie możliwych opóźnień w planowaniu podróży.
Przypomnijmy, że w sumie przebudowy doczeka się ponad 500 metrów alei, od skrzyżowania z ul. Zbożową do rejonu ul. Skowronkowej. To prawie 6,5 tys. mkw nawierzchni bitumicznej do wymiany. Plus remont zatok przystankowych, chodników i poboczy.