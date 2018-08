Wyleczą fantomy, potem nas. Nowe centra symulacji medycznej w Lublinie [zdjęcia]

Chodzi o Centrum Symulacji Medycznej UM, które powstało przy ul. Chodźki oraz Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej WSEI, powstające przy ul. Projektowej. Oba umożliwiają kształcenie z naciskiem na umiejętności praktyczne.

- Cały budynek naszego centrum oferuje ultranowoczesne środowisko edukacyjne dla wszystkich specjalności ochrony zdrowia m.in. pielęgniarek i położnych, ratowników medycznych, lekarzy, farmaceutów, analityków medycznych. To jedno z niewielu tego typu miejsc w kraju o charakterze wieloprofilowym – zaznacza dr hab. n.med. Kamil Torres, szef Centrum Symulacji Medycznej UM. – Zajęcia zaczynają się w październiku. Studenci będą uczyć się nie tylko na nowoczesnych fantomach ale również będą uczestniczyć w zajęciach z udziałem pacjentów-aktorów.

Na parterze będzie m.in. pomieszczenie odzwierciedlające szpitalny oddział ratunkowy, a także przystanek autobusowy, ulicę i mieszkanie, żeby studenci mogli nauczyć się udzielać pomocy w każdej z tych sytuacji. Znajdzie się tam także symulowana karetka – mówi Torres. - Na pierwszym piętrze są pomieszczenia symulujące szpitalne oddziały, poradnie, aptekę, sale dla położnych i pielęgniarek. Są tam też sale do Obiektywnego Strukturyzowanego Egzaminu Praktycznego – OSCE.

Piętro wyżej znajdują się m.in. pomieszczenia zabiegowe, oddział intensywnej terapii, sala porodowa. Całe trzecie piętro zarezerwowane jest do kształcenia przyszłych stomatologów, a czwarte – to sala wykładowa, do której będzie można na żywo transmitować obraz i dźwięk ze wszystkich sal dydaktycznych. Są tam również dwie pracownie komputerowego nauczania, w których studenci będą mieli do czynienia m.in. z wirtualnym pacjentem. To etap przygotowujący do zajęć z fantomami i pacjentami-aktorami.

– W przyszłości chcemy wprowadzić w centrum zajęcia interprofesjonalne. Dzięki temu we wspólnym gronie będą mogli uczyć się przyszli lekarze, pielęgniarki i ratownicy. Chodzi o to, żeby wzmocnić poziom realizmu tych zajęć – tłumaczy Torres. – Współpracujemy z uczelniami w Szkocji, Belgii, Chinach, Emiratach Arabskich i USA (Harvard i Uniwersytet Stanforda) oraz ośrodkami krajowymi – w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu.

Powierzchnia centrum to ok. 3,7 tys. mkw, a koszt jego budowy przekroczył 27 mln zł. Na sprzęt ze środków unijnych poszło już ok. 16 mln zł.