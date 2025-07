Zajęcia sportowe w Lublinie. Za darmo i przez cały sierpień

W każdy poniedziałek o godz. 18.30 dzielnica Czuby Południowe zaprasza dorosłych na trening ogólnorozwojowy. Start przy altanie w Wąwozie na Czubach. Seniorzy będą mogli skorzystać z dedykowanych spotkań gimnastycznych na Sławinku (boisko przy ul. Baśniowej). Początek spotkań o godzinie 17.

Dla dzieci przygotowano ogólnorozwojowe spotkania, które będą odbywać się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 30 na Wrotkowie o godzinie 17.30.

We wtorki podobne spotkania dla najmłodszych zaplanowano na boisku mobilnym przy Szkole Podstawowej nr 15 (Kośminek) o godz. 17.30. Ostatnie spotkanie odbędzie się 19 sierpnia.

W środę o godz. 15.30 mieszkańcy Felina mogą wziąć udział w treningu bokserskim w Przestrzeni Młodych ReWir (ul. Królowej Bony 8). Tego dnia tygodnia zaplanowano również zajęcia ogólnorozwojowe.

Pierwszą propozycję dedykowaną dzieciom przygotowała dzielnica Czechów Północny, która o 17 zaprasza na boisko przy Przedszkolu nr 37 (ul. Zakopiańska 3). Zajęcia potrwają do 13 sierpnia.

Drugą propozycję, kierowaną do osób dorosłych tego dnia przygotował Czechów Południowy. Spotkania rozpoczynać się będą o godz. 18 w wąwozie przy al. Kompozytorów Polskich (okolica siłowni plenerowej). Osoby zainteresowane treningami z elementami jogi mogą są tez zaproszone na spotkania, które zaplanowano w środy w Miejscu Aktywności Lokalnej na Szerokim (ul. Nałęczowska 175). Start o godz. 18.

Czwartek to jazda na rolkach. Zajęcia będą się w dwóch turach: o 16 (poziom początkujący) i 17 (poziom średnio zaawansowany) w Parku Ludowego (Plac Centralny). Zajęcia są przeznaczone dla osób, które potrafią już jeździć na rolkach i chcą rozwijać oraz doskonalić swoje umiejętności. Na spotkania obowiązują zapisy.

Także w czwartki (o godz. 18) dzielnica Głusk organizuje dla dzieci wspólny trening ogólnorozwojowy. Zajęcia rozpoczną się na boisku przy Szkole Podstawowej nr 47 (ul. Zdrowa 1). Na koniec tygodnia dla najmłodszych zaplanowano zajęcia ogólnorozwojowe na Konstantynowie. Spotkania odbywają się co niedzielę o godz. 18 na orliku przy Szkole Podstawowej nr 57 (ul. Zygmunta Krasińskiego 7). Wyjątkiem będą ostatnie zajęcia, zaplanowane na 25 sierpnia (poniedziałek).

– Zależy nam, aby każda mieszkanka i mieszkaniec Lublina mieli dostęp do aktywności fizycznej blisko swojego miejsca zamieszkania. Pomagają w tym z pewnością bezpłatne, dostępne dla wszystkich zajęcia sportowe. Są one doskonałą okazją do zadbania o zdrowie, integrację sąsiedzką i aktywne spędzenie wolnego czasu. Z roku na rok zainteresowanie tego typu projektami rośnie, co pokazuje, że lublinianie coraz chętniej wybierają zdrowy styl życia – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, zastępczyni prezydenta Miasta Lublin ds. Kultury, Sportu i Partycypacji.

Bezpłatne zajęcia sportowe w ramach akcji „Aktywne lato w dzielnicach” potrwają do końca sierpnia. Wstęp na zajęcia jest wolny (poza lekcjami rolkarskimi). Szczegółowe informacje znajdują się na profilu Facebook Aktywny Lublin&Aktywne Pokolenie.