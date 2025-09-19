Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Lublin

Zamoy świętuje urodziny. Z wielkim rozmachem i przytupem

Autor: IC
110 lecie Zamoya - Autor: Michał Żyszkiewicz
110 lecie Zamoya (zdjęcie 2) 110 lecie Zamoya (zdjęcie 3) 110 lecie Zamoya (zdjęcie 4) 110 lecie Zamoya (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (43)
Autor galerii: Michał Żyszkiewicz

II Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie obchodzi w tym roku swoje 110-lecie. Szkoła, która przez dekady doczekała się wielu wybitnych absolwentów, szykuje wyjątkowe uroczystości.

To drugie w kolejności najstarsze liceum w Lublinie. Przez jego mury przewinęło się wielu znanych, m.in. europoseł Janusz Lewandowski, biskup Adam Bab oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek. 

Obchody 110-lecia trwają od czwartku. Pierwszego dnia uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty na grobach byłych nauczycieli szkoły. W piątek natomiast uroczystości przeniosły się do Centrum Spotkania Kultur. Podczas gali spotkali się byli uczniowie. Wydarzenie było także okazją do pasowania na uczniów Zamoya pierwszoklasitów. 

- Wybrałem tę szkołę, bo wysoko stoi w rankingach już od wielu lat. Dodatkowo, to miejsce z tradycjami i historią. Na pewno w przyszłości to mi pomoże w osiągnięciu upragnionych celów zawodowych - mówił obecny na ślubowaniu Michał.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie sobota. Punktualnie o godzinie 12 w budynku szkoły odbędzie się spotkanie absolwentów i nauczycieli w budynku przy ul. Ogrodowej. A wieczorem – bardziej nieoficjalnie – bal absolwentów w restauracji Etiuda.

Zamoy II Liceum Ogólnokształcącego im. im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie jubileusz

Wizualizacja Koziołka Leo

Messi w Lublinie? Na razie mosiężny, w przyszłości może prawdziwy!

Co łączy Leo Messiego z Lublinem? Teoretycznie nic. Ale to właśnie osoba słynnego argentyńskiego piłkarza stała się inspiracją dla powstania nowej, już trzynastej rzeźby w ramach „Szlaku Koziołka Lubelskiego”. Koziołek Leo już tej jesieni zostanie jedną z atrakcji turystycznych naszego miasta.

W połowie lipca br. reprezentacja Padwy złożyła wizytę prezydentowi miasta, by podziękować za wsparcie w poprzednim sezonie. Do pamiątkowego zdjęcia pozowano z koszulkami, na których było logo miasta, a także promującymi Zamość klubowymi szalikami i plakatami
Zamość

Miasto chce płacić klubom za promocję. Ile? Nie wiadomo

Logo miasta wszędzie, gdzie się da. Oprócz tego filmiki prezentujące zawodników, ale z ważnymi dla miasta miejscami w tle. Cykliczne materiały wideo z lokalizacjami kluczowymi m.in. pod względem inwestycyjnym. Tak Zamość chce się promować poprzez sport. Wykonawców szuka w przetargu.
Różowa wstążka przypomniała o profilaktyce – Lublin maszerował dla zdrowia kobiet
Różowa wstążka przypomniała o profilaktyce – Lublin maszerował dla zdrowia kobiet

Różowy kolor wypełnił centrum Lublina, niosąc ze sobą ważne przesłanie – troskę o zdrowie i życie kobiet. Marsz był nie tylko gestem solidarności z osobami zmagającymi się z nowotworem piersi, ale także apelem o regularne badania i czujność onkologiczną.
Pośredniak za drogi dla Chełma? Miasto może powołać własny urząd pracy

Ponad 2,5 mln zł rocznie – tyle Chełm dopłaca dziś do Powiatowego Urzędu Pracy. Miasto mówi dość. W środę radni zdecydują, czy powołać Miejski Urząd Pracy, który miałby odpowiadać wyłącznie na potrzeby mieszkańców Chełma.
Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Jedna wiadomość uratowała życie 18-latka

Niepokojąca wiadomość od internetowego znajomego mogła zakończyć się tragedią. 20-letnia mieszkanka powiatu krasnostawskiego powiadomiła policjantów, że młody mężczyzna zasugerował jej zamiar targnięcia się na życie. Dzięki błyskawicznej reakcji funkcjonariuszy udało się uniknąć tragedii.

Po feralnym remisie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki Branislav Spacil i jego koledzy zagrają u siebie z Wisłą Kraków

Górnik Łęczna w niedzielę będzie gościć u siebie lidera Betclic I Ligi

W 10. kolejce Górnika Łęczna czeka jeden z najtrudniejszych meczów w tym sezonie. O godzinie 14.30 zielono-czarni zmierzą się u siebie z zajmującą pierwsze miejsce w stawce Wisłą Kraków
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Dzisiaj na placu Litewskim w Lublinie, podczas uroczystego apelu, świętowano 10. rocznicę utworzenia Litewska-Polsko-Ukraińskiej Brygady. Była msza, przemowy i defilada.

Pies pana Arkadiusza
Lublin

Co zabiło psa na Gospodarczej w Lublinie? „Kumpel” czeka na sekcję

W ubiegłym tygodniu opisywaliśmy bulwersującą sprawę śmierci psa. Kumpel, bo tak wabił się czworonożny przyjaciel pana Arkadiusza, padł przy ogrodzeniu kościoła na Gospodarczej w Lublinie. Wcześniej miało być słychać strzały.
Lokalizacja napisu- na parkingu przy stadionie
Biała Podlaska

Wielki napis z nazwą miasta przy stadionie. "Symbol przyciągnie turystów"

Przestrzenny napis „Biała Podlaska” stanie w pobliżu miejskiego stadionu. Urzędnicy szukają teraz wykonawcy.

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

5 mitów o meblach z przystępnych materiałów: co jest prawdą, a co — marketingiem

Gdy mowa o wyborze mebli, większość ludzi dzieli się na dwa obozy: jedni uważają naturalne drewno za jedyny symbol jakości, drudzy szukają możliwie najtańszych rozwiązań, kierując się wyglądem. I jedni, i drudzy często ulegają utrwalonym mitom. Zwłaszcza jeśli chodzi o tak zwane „tanie” materiały.
W sezonie 2025/2026 AZS AWF Biała Podlaska prowadził będzie Łukasz Kandora

AZS AWF Biała Podlaska zaczyna sezon, Padwa Zamość kontra Nielba

AZS AWF Biała Podlaska zainauguruje nowy sezon wyjazdowym spotkaniem w Łodzi z Grot Blachy Pruszyński Anilaną. Drugi mecz w rozgrywkach czeka w sobotę KPR Padwę Zamość.
Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

Czym zajmuje się agencja brandingowa BrandLive?

BrandLive to agencja brandingowa, która specjalizuje się w kompleksowym budowaniu i wzmacnianiu wizerunku marek. Z zaangażowaniem realizuje branding od podstaw, rebranding już istniejących firm oraz strategię marki. Wyróżnia się indywidualnym podejściem, sprawdzoną metodologią i głębokim zrozumieniem celów biznesowych swoich klientów. Jej działania to nie tylko kreacja wizualna, ale też strategiczne wsparcie i wdrożenia we wszystkich kanałach komunikacji.
Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Słodko-gorzka była dzisiejsza konferencja prasowa ministra sportu, Jakuba Rutnickiego w Puławach. Z jednej strony sukces - Sejm przyjął uchwałę, o którą postulował prezydent Paweł Maj, z drugiej - miejski orlik pozostaje zamknięty, a sądowe zakazy obowiązują.
Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Choć kalendarz wskazuje że mamy drugą połowę września, to termometry wskazują temperatury iście letnie. O tym jaki będzie weekend opowie Gabriela Szewczyk.

