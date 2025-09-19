Zamoy świętuje urodziny. Z wielkim rozmachem i przytupem

To drugie w kolejności najstarsze liceum w Lublinie. Przez jego mury przewinęło się wielu znanych, m.in. europoseł Janusz Lewandowski, biskup Adam Bab oraz były minister edukacji Przemysław Czarnek.

Obchody 110-lecia trwają od czwartku. Pierwszego dnia uczestnicy zjazdu złożyli kwiaty na grobach byłych nauczycieli szkoły. W piątek natomiast uroczystości przeniosły się do Centrum Spotkania Kultur. Podczas gali spotkali się byli uczniowie. Wydarzenie było także okazją do pasowania na uczniów Zamoya pierwszoklasitów.

- Wybrałem tę szkołę, bo wysoko stoi w rankingach już od wielu lat. Dodatkowo, to miejsce z tradycjami i historią. Na pewno w przyszłości to mi pomoże w osiągnięciu upragnionych celów zawodowych - mówił obecny na ślubowaniu Michał.

Kulminacyjnym punktem obchodów będzie sobota. Punktualnie o godzinie 12 w budynku szkoły odbędzie się spotkanie absolwentów i nauczycieli w budynku przy ul. Ogrodowej. A wieczorem – bardziej nieoficjalnie – bal absolwentów w restauracji Etiuda.