Żużlowcy jadą w finale. A autobusy i kierowcy na objazdy

Czy żużlowcy zdobędą tytuł mistrza Polski? Tego nie jesteśmy pewni, natomiast wiemy, że na czas finału planowane są utrudnienia w ruchu drogowym oraz dla komunikacji miejskiej.
W niedzielę wszystkie oczy żużlowego świata skierowane będą na aleje Zygmuntowskie. Czy lubelskim koziołkom uda się powtórzyć sukces i zdobyć złoto? Początek rozgrywek o 19.30.
O wiele wcześniej rozpoczną się utrudnienia drogowe. Już od godziny 11 całkowicie dla ruchu zostaną zamknięte aleje Zygmuntowskie.
- Ponowne przywrócenie stałej organizacji ruchu przewidziano 29 września o godz. 1.00 w nocy - informuje Justyna Góźdź z lubelskiego ratusza.
W związku z zamknięciem arterii trzy linie autobusowe skierowane zostaną na objazdy.
|
Nr linii
|
Trasa objazdu
|
14, 158, 950
|
W obu kierunkach przejazdu:
… - al. Piłsudskiego – Lubelskiego Lipca ’80 – Fabryczna - …