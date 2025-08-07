Mała Elizka zmarła po rocznej walce o życie. Prokuratura oskarżyła lekarza

Mała Elizka zmarła w 2021 roku po rocznej walce o życie. Jej mama, Natalia miała zastrzeżenia do szpitala w Parczewie. Prokuratura oskarżyła jednego z lekarzy. Sprawa toczy się przed Sądem Rejonowym w Radzyniu Podlaskim.
Historię dziewczynki kilka lat temu śledziła cała Polska. Pani Natalia uważa, że jej córka była chora, bo poród w parczewskim szpitalu był prowadzony nieprawidłowo. U dziecka postępowała degeneracja mózgu. „Niezgodne z wiedzą medyczną” działanie tej placówki potwierdził też Rzecznik Praw Pacjenta. Elizka zmarła po rocznej walce o życie.
A młoda mama pozwała parczewską placówkę. Sprawą zajęła się też prokuratura, która badała czy doszło tu do błędu medycznego.
– Skierowaliśmy do Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi S., zarzucając mu, że 8 maja 2020 roku w Parczewie, jako lekarz ginekolog, położnik pełniący dyżur na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej nieumyślnie naruszył zasady ostrożności postępowania medycznego wymagane w związku z prowadzeniem porodu, czym nieumyślnie spowodował u nowonarodzonego dziecka ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu dziecka, zamartwicy okołoporodowej – mówi Beata Syk-Jankowska, rzeczniczka Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Zdaniem śledczych, w następstwie u dziecka wystąpiło „ciężkie uszkodzenie ciała stanowiące inne ciężkie kalectwo”. - Lekarz mógł i powinien przewidzieć wystąpienie skutku nieprawidłowego prowadzenia porodu – zaznacza pani prokurator. Medykowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.
W radzyńskim sądzie odbyły się już cztery rozprawy, kolejna planowana jest w listopadzie.
Ale to nie koniec, bo przed warszawskim wymiarem sprawiedliwości toczy się jeszcze sprawa cywilna, którą szpitalowi i ubezpieczycielowi wytoczyli rodzice Elizki. – Sprawa jest w toku. Roszczenia powodów obejmują żądanie zadośćuczynienia i odszkodowania. Na rozprawie w czerwcu zostali przesłuchanie powodowie. Dołączone będą też akta sprawy karnej z Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, o które sad się zwrócił – relacjonuje Sylwia Urbańska, rzecznik prasowy ds. cywilnych Sądu Okręgowego w Warszawie. Rodzice domagają się odszkodowania i zasądzenia zadośćuczynienia za krzywdę związaną z – jak twierdzą w pozwie – błędami medycznymi pozwanego szpitala, a także w związku z naruszeniem praw pacjenta.
Przypomnijmy: pani Natalia twierdzi, że sama ciąża przebiegała bez problemów. Kobieta była pod opieką lekarza z Lublina i tam miała rodzić. Z powodu pandemii i przedterminowej akcji porodowej musiała jechać do najbliższego szpitala w Parczewie. Tu poród się skomplikował. Eliza dostała zero punktów w skali Apgar. U dziecka zdiagnozowano m.in. na padaczkę, encefalopatię niedotlenieniowo–niedokrwienną, wodogłowie, niedosłuch i problemy ze wzrokiem. Jeszcze kilka lat temu, parczewski szpital nie uznał roszczeń rodziców. Ubezpieczyciel w związku ze zgłoszoną szkodą przyznał pani Natalii 20 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta.
Krzywda na całe życie. "Moja córka jest chora, bo poród był prowadzony nieprawidłowo"
Moja córka jest chora, bo poród był prowadzony nieprawidłowo – mówi mama małej Elizy. U dziecka postępuje degeneracja mózgu. Niezgodne z wiedzą medyczną działanie szpitala potwierdził już Rzecznik Praw Pacjenta, który twierdzi, że placówka powinna wypłacić zadośćuczynienie. Sprawę bada również prokuratura.