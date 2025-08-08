W programie „Dzień Wschodzi” gościem Artura Siekaczyńskiego był europoseł PSL Krzysztof Hetman. Rozmawiamy m.in. o prezydenturze Andrzeja Dudy, pierwszym wystąpieniu Karola Nawrockiego, a także sytuacji w koalicji rządzącej i przyszłości Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Hetman nie szczędził krytyki Andrzejowi Dudzie, podsumowując jego dekadę w Pałacu Prezydenckim. Z kolei nowego prezydenta Karola Nawrockiego nazwał politykiem, który w kampanii „wykorzystywał nastroje antyukraińskie, chcąc się przypodobać elektoratowi Konfederacji”. Hetman wyraził nadzieję, że jako głowa państwa Nawrocki zmieni retorykę i przestanie dzielić społeczeństwo.
Europoseł odniósł się także do sytuacji wewnątrz koalicji rządzącej. Czy koalicjanci są jego zdaniem marginalizowani przez Donalda Tuska? Co myśli o głosach zapowiadających wspólny start PSL i KO z jednej listy?
Cała rozmowa do obejrzenia w programie „Dzień Wschodzi”.