Dużo mieszkań, mało kredytów. Rynek nieruchomości w Puławach

Puławy należą do tych miast, w których rynek nieruchomości przez lata prężnie się rozwijał, zarówno w przypadku inwestycji w prywatne domy, jak i nowe osiedla stawiane przez deweloperów.

Dzięki wysokiemu popytowi i dostępności taniego kredytu, regularnie zagęszczała się zabudowa na osiedlach Górna-Kolejowa, Niwa, czy Piaski.

Ryzyko i czekanie

Tylko przy ul. Spacerowej, w ciągu zaledwie dekady powstało dziewieć nowych bloków, a dwa kolejne są obecnie w budowie.

Nowe budynki wielorodzinne powstały także przy Sosnowej, Centralnej, Prusa, Sienkiewicza, Skowieszyńskiej, czy Izabeli.

Rosną już kolejne, choćby przy Czartoryskich, czy Partyzantów. Miejscowe firmy chcą inwestować również przy Norblina, a także Puławskiej; tuż za granicami miasta.

Mogłoby się zatem wydawać, że puławski rynek jest odporny na zawirowania, ale prawda jest inna. Większość prowadzonych robót rozpoczęto przed inflacyjnym kryzysem. Spadek koniunktury wstrzymał plany budowy apartamentowca "Złote Tarasy" przy Ogrodowej. Inwestor przyznaje, że woli zaczekać na lepsze czasy. Czekają również inni obserwując, jak idzie tym, którzy podjęli ryzyko.

Było 20, jest 5

Wyraźne tąpnięcie na rynku pojawiło się tuż przed wakacjami po kolejnych podwyżkach stóp procentowych, które podniosły WIBOR, a więc koszty kredytu.

Jak mówi nam jedna z pracownic banku, spadek liczby udzielanych pożyczek wynosi ok. 75 proc. – Wraz ze wzrostem stóp zainteresowanie kredytami spadło. Jeszcze rok temu rozpatrywałam około 20 wniosków kredytowych miesięcznie, a teraz jest ich może 5. Ludzi po prostu nie stać w tym momencie na kredyt – przyznaje nasza rozmówczyni, która poprosiła o anonimowość.

Ci, których na kredyt jeszcze stać, najczęściej wybierają obecnie oferty z rynku pierwotnego. W gorszej sytuacji są sprzedający drogie mieszkania w starszym budownictwie.

– Najszybciej obecnie sprzedawane są mieszkania małe. Kawalerki ok. 25 metrów kwadratowych można kupić za ok. 200 tys. zł. Tutaj drogi kredyt nie przeszkadza tak bardzo, bo większość takich transakcji odbywa się za gotówkę – mówi Arkadiusz Gozdek, pośrednik na puławskim rynku nieruchomości. – Gorzej wygląda sytuacja z większymi mieszkaniami, takim do remontu. Popyt na nie wyraźnie spadł z uwagi na wysokie koszty remontu, co wpłynęło na ceny. Te w tym roku przestały rosnąć.

W jego ocenie za wcześnie jeszcze, by mówić o załamaniu się rynku mieszkaniowego, ale widać oznaki spowolnienia.

– Jeszcze nie tak dawno deweloperzy sprzedawali połowę lokali zanim ich bloki zaczęły wystawać z ziemi. Dzisiaj budynki rosną, a oferty na lokale w nich nadal są aktualne. Coraz mniej jest także samych ofert, zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Podsumowując, rynek jeszcze żyje, ale ma się o wiele gorzej, niż w zeszłym roku – mówi specjalista.

Co i za ile

Jeśli chodzi o ceny w nowym budownictwie to wynoszą one obecnie średnio od 7 do ponad 9 tys. zł za mkw.

Najdroższe są małe mieszkania w powstających właśnie apartamentowcach.