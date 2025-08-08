Dziś rano na drodze powiatowej między Żyrzynem a Baranowem doszło do tragicznego wypadku. 46-letni rowerzysta zginął po zderzeniu z samochodem osobowym.
Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 4:45 w pobliżu miejscowości Żerdź, poza terenem zabudowanym. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 34-latek z gminy Michów, kierujący Audi, jechał w kierunku Baranowa. Z nieustalonych jeszcze przyczyn uderzył w jadącego w tym samym kierunku rowerzystę – 46-letniego mieszkańca gminy Baranów.
Pomimo podjętej na miejscu reanimacji, życia rowerzysty nie udało się uratować. Kierowca samochodu był trzeźwy. Na miejscu pod nadzorem prokuratora prowadzone były czynności procesowe. Ciało ofiary zabezpieczono do badań sekcyjnych.
Policja ustala obecnie wszystkie okoliczności tego tragicznego wypadku.