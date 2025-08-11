Balony nad Nałęczowem. Tak zawody wyglądały z powietrza

Dwudzieste Międzynarodowe Zawody Balonowe w Nałęczowie: w klasyfikacji generalnej zwyciężył Kacper Borkowski. Drugie miejsce dla Denisa Dawidziuka, trzecie dla Arkadiusza Iwańskiego.
InPost ChKS Chełm na nowego libero
Nowe studium komunikacyjne wskaże kierunki rozwoju systemu transportowego w Lublinie. Dokument będzie podstawą do planowania dróg, komunikacji miejskiej i tras rowerowych. Miasto zapowiada, że mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje uwagi w ramach konsultacji społecznych. Aktualnie poszukiwana jest firma, która zajmie się aktualizacją dokumentu przygotowanego ponad dekadę temu.
To projekty, które mają zwiększyć bezpieczeństwo Polski w cyberprzestrzeni. Co zapowiedziano w siedzibie Dowództwa Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni?
Jachty z elektrycznym napędem, SPA, sale klubowe, domki letniskowe, sale zabaw dla dzieci, wypożyczalnie paralotni. Sprawdzamy, na co trafią środki z Krajowego Planu Odbudowy w województwie lubelskim. Przedsiębiorcy z branży hotelarsko-restauracyjnej otrzymają miliony złotych.
31-latka usłyszała zarzut zabójstwa dziecka. Kobiecie może grozić do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie.
Zwolnienia z powodu nadużycia alkoholu istnieją od 7 lat. Według ZUS w pierwszym półroczu 2025 roku – jak podaje TVN24 – lekarze wystawili 4900 zwolnień z kodem „C”. To o ponad 12 proc. więcej niż rok wcześniej.
W 1994 roku rozpoczął się remont cerkwi, ale został przerwany po dwóch latach na całą dekadę. Teraz jest inaczej i wszystko ma być gotowe do końca przyszłego roku.
60 wykroczeń i 30 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych – to efekty ostatnich działań przeciwko kierowcom zakłócającym porządek na drogach. Podczas nocnych patroli w centrum Lublina policjanci zwracali szczególną uwagę na stan techniczny pojaz-dów oraz niebezpieczne zachowania na drodze. Działania były reakcją na zgłoszenia mieszkańców.
Na koniec 4. kolejki PKO BP Ekstraklasy Motor Lublin zremisował na wyjeździe z Lechią Gdańsk 3:3.
Planujesz wizytę w Urzędzie Miasta Lublin 15 sierpnia? Tego dnia urząd będzie nieczynny.
Duże znaczenie ma to, ze jadł go podczas jazdy samochodem, a oprócz kebaba, kierowca miał też ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Az-Bud Komarówka Podlaska już po 20 minutach prowadził z Unią Krzywda 3:0. Ostatecznie goście wracali do domu z bagażem aż ośmiu goli.
W poniedziałek 11 sierpnia zmarł Jerzy Dziewulski. To były oficer policji, antyterrorysta, poseł na Sejm, doradca prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa.
15 sierpnia w Lublinie po godzinie 11 rozpocznie się uroczysty przemarsz kampanii wojskowych. Mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w centrum miasta.
