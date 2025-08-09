Ruszył na sąsiada z bronią. Poszło o... miejsce parkingowe

Informacja o awanturze na jednej z posesji w radzyniu Podlaskim dotarła do tamtejszej policji przed weekendem. Telefonował mężczyzna, który zgłosił, że sąsiad ma broń i grozi mu śmiercią.

Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Zatrzymali tam 59-letniego mężczyznę. Zabezpieczyli też pistolet typu wiatrówka przypominający replikę replikę broni znanej marki, którym mieszkaniec Radzynia Podlaskiego groził swojemu 36-letniemu sąsiadowi.

Przy okazji mundurowi ustalili również, że do konfliktu między mężczyznami doszło z powodu miejsca parkingowego.

- 59-latek miał blisko 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Stróże prawa zatrzymali awanturnika i umieścili w policyjnym areszcie. Mężczyzna usłyszał już zarzuty kierowania gróźb pozbawienia życia wobec swojego sąsiada. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności - podsumowuje aspirant sztabowy Piotr Woszczak z radzyńskiej policji.