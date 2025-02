AC/DC: 12 koncertów w Europie. Jeden w Polsce

AC/DC chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, ale na wszelki wypadek przypomnijmy:

• Zespół powstał w 1973 roku w Sydney, w Australii i jest jednym z najbardziej wpływowych zespołów rockowych w historii, co tylko podkreśla ponad 200 milionami sprzedanych albumów na całym świecie.

• Płyta Back In Black to „najlepiej sprzedający się album zespołu w historii” oraz „trzeci najlepiej sprzedający się album wszech czasów”, którego globalna sprzedaż przekroczyła już 50 milionów egzemplarzy.

• W 2003 roku AC/DC został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame.

Latem Angus Young (gitara), Brian Johnson (wokal), Stevie Young (gitara), Matt Laug (perkusja) i Chris Chaney (bas) wracają do koncertowania.

Grupa właśnie ogłosiła europejską część trasy „Power Up”, co oznacza 12 koncertów w 10 krajach.

26 czerwca – Praga, Czechy, Lotnisko Letnany

30 czerwca – Berlin, Niemcy, Olympiastadion

• 4 lipca – Warszawa, Polska, PGE Narodowy

8 lipca – Düsseldorf, Niemcy, OPEN AIR PARK DÜSSELDORF

12 lipca – Madryt, Hiszpania, Metropolitano Stadium

20 lipca – Imola, Włochy, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

24 lipca – Tallin, Estonia, Song Festival Grounds

28 lipca – Göteborg, Szwecja, Ullevi

5 sierpnia – Oslo, Norwegia, Bjerke Racecourse

9 sierpnia – Paryż, Francja, Stade De France

17 sierpnia – Karlsruhe, Niemcy, Messe Karlsruhe / Peter - Gross - Bau Real

21 sierpnia – Edynburg, Wielka Brytania, Murrayfield Stadium

Bilety na koncerty będą dostępne 7 lutego od godziny 10 na LiveNation.pl.