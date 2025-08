My Life Is Murder: Premiera serialu z Lucy Lawless w roli głównej (wideo)

Lucy Lawless w serialu My Life Is Murder (fot. BBC First)

Lucy Lawless to nie tylko Xena: Wojownicza księżniczka. Tym razem nowozelandzka aktorka wciela się w emerytowana policjantkę. A polska premiera serialu My Life Is Murder już za chwilę.

Lucy Lawless (Xena: Wojownicza księżniczka, seria Spartacus, Parks and Recreation, Ash kontra martwe zło) rtm razem wciela się w rolę emerytowanej policjantki wydziału zabójstw, Alexy Crowe. Pomysł na emeryturę miała prosty: spokój i dużo czasu hobby, czyli pieczeniu chleba. Problem w tym, że jej były szef (w tej roli Bernard Curry) ciągle prosi ją o wsparcie w wyjaśnianiu kryminalnych zagadek. Ten australijski serial doczekał się już czterech sezonów i sporej popularności na Antypodach. Teraz będzie można obejrzeć go w Polsce: pierwszy odcinek My Life Is Murder w poniedziałek, 4 sierpnia o godz. 21 na antenie BBC First. Premiery kolejnych odcinków będą emitowane w poniedziałki i wtorki o godz. 21:00 w BBC First.

