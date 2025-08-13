7-latka wjechała na rowerze wprost pod samochód

W poniedziałek (11 sierpnia) wieczorem ryccy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym z udziałem dziecka w miejscowości Rososz.

– Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów wynika, że około godziny 19:40, 7-letnia dziewczynka wyjechała rowerem na jezdnię, bezpośrednio przed nadjeżdżający samochód marki Hyundai – informuje aspirant Łukasz Filipek z ryckiej policji.

Za kierownicą Hyundaia siedziała 52-letnia mieszkanka powiatu. W chwili zdarzenia była trzeźwa i posiadała aktywne prawo jazdy.

Dziewczynka z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala. Na szczęście na głowę miała założony kask, który uchronił ją przed poważniejszymi obrażeniami.

Policja apeluje i przypomina o konieczności opieki nad dziećmi w rejonie dróg.

– Nawet chwilowe pozostawienie dziecka bez nadzoru w pobliżu jezdni może prowadzić do tragicznych zdarzeń. Dzieci nie potrafią prawidłowo ocenić prędkości i odległości nadjeżdżających pojazdów – dodaje Filipek. – Należy stale przypominać najmłodszym o zasadach bezpieczeństwa – zatrzymaniu się przed wjazdem na jezdnię, upewnieniu się, że droga jest wolna, oraz przejeżdżaniu lub przechodzeniu tylko w bezpiecznych miejscach.

Policja przypomina o zasadach poruszania się na rowerach osób małoletnich: