Wypadek na trasie Lublin-Chełm. Jedna osoba nie żyje

W środę nad ranem doszło do wypadku na drodze krajowej nr 12. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin.
Według informacji przekazanych przez Punkt Informacji Drogowej w miejscowości Stróża-Kolonia na trasie Lublin-Chełm doszło do zderzenia dwóch pojazdów ciężarowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe oraz policja.
Przez pewien czas droga w miejscu zdarzenia była zablokowana.
- Służby zabezpieczają miejsce zdarzenia i prowadzą akcję ratunkową. Zalecany objazd przez DW829 i drogi lokalne przez miejscowości Cyganka, Majdan Brzezicki - czytamy w komunikacie PID.
Lubelska policja poinformowała, że w wyniku człowego zderzenia zginęła jedna osoba.
- Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów ruchu drogowego z Policja Świdnik jeden z kierujących zatrzymał się chcąc skręcić w lewo. Jadący za nim kierujacy ciężarówką przewożącą owoce nie wyhamował i wjechał w tylną część naczepy. W wyniku wypadku kierujący, który wjechał w naczepę zginął na miejscu - informuje lubelska policja.
Trwa ustalanie tożsamości ofiary. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się wahadłowo.