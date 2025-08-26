Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

Główny Lekarz Weterynarii poinformował we wtorek (26 sierpnia) o nowym ognisku afrykańskiego pomoru świń. To 13 w Polsce, a siódme w województwie lubelskim ognisko ASF.

Chorobę wykryto w gospodarstwie, w którym utrzymywano 462 świnie, a położonym w miejscowości Tarnoszyn, w gminie Ulhówek (powiat tomaszowski).

Ognisko potwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 23 sierpnia otrzymanych z Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Jak czytamy w komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki związane z likwidacją choroby, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i wyznaczanie obszarów objętych ograniczeniami w promieniu 10 km wokół ogniska.

Więcej o afrykańskim pomorze świń na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.