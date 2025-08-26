Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Tomaszów Lubelski

Tomaszów Lubelski

Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

oprac. KamPom
(fot. pexels/zdjęcie ilustracyjne)

Lubelszczyzna znów mierzy się z groźnym problemem: własnie wykryto siódme już w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). Tym razem choroba pojawiła się w gospodarstwie w Tarnoszynie, gdzie hodowano ponad 460 zwierząt.

Główny Lekarz Weterynarii poinformował we wtorek (26 sierpnia) o nowym ognisku afrykańskiego pomoru świń. To 13 w Polsce, a siódme w województwie lubelskim ognisko ASF.

Chorobę wykryto w gospodarstwie, w którym utrzymywano 462 świnie, a położonym w miejscowości Tarnoszyn, w gminie Ulhówek (powiat tomaszowski).

Ognisko potwierdzono na podstawie wyników badań laboratoryjnych z dnia 23 sierpnia otrzymanych z Krajowego Laboratorium Referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach.

Jak czytamy w komunikacie Głównego Lekarza Weterynarii, Inspekcja Weterynaryjna wdrożyła wszystkie środki związane z likwidacją choroby, w tym m.in. zabicie i utylizację świń, oczyszczanie i dezynfekcję, prowadzenie dochodzenia epidemiologicznego i wyznaczanie obszarów objętych ograniczeniami w promieniu 10 km wokół ogniska.

Więcej o afrykańskim pomorze świń na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii.

 

Komitet Regionów przy UE zajmie się ASF. "Chodzi o poszkodowanych rolników i o refundacje dla nich"

Komitet Regionów przy UE zajmie się ASF. "Chodzi o poszkodowanych rolników i o refundacje dla nich"

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk i zastępca głównego lekarza weterynarii Mirosław Welz wizytują gminę Obsza (powiat biłgorajski)

Województwo świętokrzyskie chce się odgrodzić od lubelskiego i podkarpackiego

Nowe ognisko ASF w Lubelskiem. Już piąte
film

Nowe ognisko ASF w Lubelskiem. Już piąte

Tomaszów Lubelski afrykański pomór świń ASF Główny Lekarz Weterynarii

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Wybór odpowiedniego roweru nie sprowadza się jedynie do ceny czy wyglądu. Każdy typ jednośladu ma swoje zastosowanie, charakterystykę oraz ograniczenia, które należy wziąć pod uwagę przed zakupem. Właściwe dopasowanie modelu do stylu jazdy, nawierzchni i osobistych preferencji to podstawa udanej przygody z rowerem – niezależnie od tego, czy jeździsz rekreacyjnie, dojeżdżasz do pracy, czy trenujesz na poważnie.
Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Bezpieczeństwo pracy na wysokości to obowiązek, którego nie można lekceważyć. Dachy budynków – zarówno komercyjnych, jak i przemysłowych czy mieszkalnych – są miejscami szczególnie narażonymi na ryzyko upadku z wysokości. Instalacje techniczne, przeglądy okresowe, naprawy czy montaż fotowoltaiki sprawiają, że wymagany dostęp do dachu jest nieunikniony. Pojawia się więc pytanie: kiedy odpowiedzialność za brak zabezpieczeń spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu?
Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
konflikt
galeria
film

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

"Miasto kradnie, lud się broni", "bronimy swojego", "stop przejęciu" - to część haseł, jakie na transparentach przynieśli do miejskiego Ratusza oburzeni mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy. Mimo to radni Puław pozytywnie zarekomendowali projekt zmiany granic miasta.
20 lat elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Jak zmieniał się system zabezpieczeń?

20 lat elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Jak zmieniał się system zabezpieczeń?

Hologramy ELS, czyli naklejki stosowane do potwierdzania ważności Elektronicznej Legitymacji Studenckiej, kojarzą się przede wszystkim z okresem studiów. Choć ich pierwotne zastosowanie było ściśle urzędowe, dziś coraz częściej trafiają one do prywatnych zbiorów pasjonatów. W wielu przypadkach są traktowane jak znaczki pocztowe czy monety – jako pamiątki minionych lat i przykład rozwijającej się technologii zabezpieczeń dokumentów. Zainteresowanie tym nietypowym hobby rośnie, a wraz z nim pojawiają się pytania o jego legalność. Prawo nie zabrania posiadania czy kolekcjonowania oryginalnych hologramów, o ile nie są one wykorzystywane w sposób, który mógłby wprowadzać w błąd co do autentyczności dokumentów. Właśnie dlatego temat hologramów kolekcjonerskich wymaga rozróżnienia pomiędzy pasją a działaniami, które mogą podlegać odpowiedzialności karnej.
Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

Lubelszczyzna znów mierzy się z groźnym problemem: własnie wykryto siódme już w tym roku ognisko afrykańskiego pomoru świń (ASF). Tym razem choroba pojawiła się w gospodarstwie w Tarnoszynie, gdzie hodowano ponad 460 zwierząt.

Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

Motor Lublin nie pojedzie w finale Ekstraligi U24. Młode „Koziołki” musiały wygrać w Częstochowie, ale tamtejszy Impakt Włókniarz okazał się lepszy 48:42. Ostatecznie drużyna Macieja Kuciapy zajęła w tabeli końcowej dopiero czwarte miejsce.
Po sukcesie ubiegłorocznej imprezy sylwestrowej Chełm szykuje się na kolejną

Telewizyjny, miejski, albo żaden. Jaki będzie sylwester w Chełmie?

Brak imprezy zawsze kończy się narzekaniem, że w Chełmie nic się nie dzieje – stwierdził prezydent Jakub Banaszek, ogłaszając internetową ankietę na temat miejskiego sylwestra. Dzień później dodał: Reakcje były jednoznaczne. Chełm powinien celować w wydarzenie, które będzie promocją naszego miasta w całej Polsce.
Awansowani nauczyciele z zamojskich placówek oświatowych
LISTA

Do szkoły pójdą z awansem. Jest 33 nowych nauczycieli mianowanych

Rok szkolny 2024/2025 kończyli jako nauczyciele początkujący, a kolejny, już za kilka dni rozpoczną jako mianowani. Bo w międzyczasie przystąpili do egzaminów i pozytywnie je przeszli. 33 zamojskich pedagogów odebrało dokumenty zaświadczające o ich awansie zawodowym.
Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Paweł Tetelewski (PGE MKS El-Volt Lublin): Zadowoli nas tylko jedno

Rozmowa z Pawłem Tetelewskim, trenerem PGE MKS El-Volt Lublin
Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Zderzenie dwóch samochodów w Anielinie. Jedna osoba ranna

Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych w Anielinie (powiat puławski) na drodze nr 12 zablokowany jest jeden pas ruchu. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać nawet do godziny 21.
Arkadiusz Pelczar (z prawej) i Mariusz Kaźmierczak postanowili połączyć siły w celu rozwoju lokalnej koszykówki

Start i Torpeda łączą siły

MKS Start S.A. Lublin podpisał umowę o współpracy z Klubem Sportowym Torpeda Lublin. Ma ona objąć szkolenie, wymianę doświadczeń, wspólne inicjatywy sportowe, treningi, udział w turniejach oraz możliwość kontynuowani koszykarskiego rozwoju zawodników KS Torpeda w barwach MKS Start Lublin. Dla Torpedy, która funkcjonuje od 2018 r., to szansa na zrobienie kolejnego kroku w rozwoju tego bardzo ambitnego projektu. Z kolei Start uzyska w ten sposób możliwość dostępu do dużej grupy utalentowanych lublinian, którzy trenują w strukturach Torpedy.
Zamojski Szpital Niepubliczny w Zamościu

Najgorszy rok w historii. Zamojski szpital na sporym minusie

Tak źle nie było od 20 lat. Dla Zamojskiego Szpitala Niepublicznego, który zawsze notował zyski, zeszły rok skończył się stratą. I to niemałą, na poziomie ponad 2,4 mln zł.

Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

Mandat na 5 000 złotych i 15 punktów. Musi też zdać egzamin

27-letni kierowca Mercedesa na drodze S12 w Puławach jechał z prędkością 173 km/h. Atrzymanie przez policję nie skończyło się tylko na mandacie i punktach.
Dożynki powiatu bialskiego w 2024 roku
7 września 2025, 11:00

Powiat bialski będzie bawił się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Zagra Don Vasyl

Gminy z całego powiatu bialskiego będą bawić się na dożynkach w Janowie Podlaskim. Gwiazdą niedzielnego święta (7 września) będzie m.in. Don Vasyl.

Żelazny Obrońca-25: Wojsko jedzie na poligony i apeluje do mieszkańców Lubelszczyzny
UWAGA
galeria

Żelazny Obrońca-25: Wojsko jedzie na poligony i apeluje do mieszkańców Lubelszczyzny

To największe wojskowe ćwiczenia w tym roku, w których bierze udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych. To oznacza też wojskowe kolumny na drogach województwa lubelskiego. Jest też ważny apel do mieszkańców Lubelszczyzny.

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

21:38 Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

21:35

Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

21:20

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

21:10

20 lat elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Jak zmieniał się system zabezpieczeń?

20:19

Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

19:58

Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

19:43

Telewizyjny, miejski, albo żaden. Jaki będzie sylwester w Chełmie?

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
galeria
film

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

20 lat elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Jak zmieniał się system zabezpieczeń?

20 lat elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Jak zmieniał się system zabezpieczeń?

Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Rodzaje rowerów – jaki rower wybrać?

Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Kiedy właściciel obiektu ponosi odpowiedzialność za brak zabezpieczeń na dachu?

Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
galeria
film

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

20 lat elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Jak zmieniał się system zabezpieczeń?

20 lat elektronicznych legitymacji studenckich w Polsce. Jak zmieniał się system zabezpieczeń?

Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

Siódme ognisko ASF w Lubelskiem. Wirus uderza w kolejne gospodarstwo

Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

Finał Ekstraligi U24 nie dla Motoru. Lublinianie przegrali z Włókniarzem

Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
galeria
film

Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
film

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Motor w czterech ostatnich meczach zdobył tylko dwa punkty
film

Kiepska passa trwa. Motor przegrał w Kielcach

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
WTOREK NA DZIELNI

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

film
Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
galeria
film
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
galeria
film
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
film
WIDEO

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
galeria
film
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron"
film

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
film

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
film
wideo

Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
galeria
film
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
film
Prognoza pogody na długi weekend

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy
film

Pokazy lotnictwa i wiele więcej. Już niedługo IV KRÓLewski piknik lotniczy

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

galeria
Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
ZDJĘCIA
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
galeria
ZDJĘCIA

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
galeria

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
galeria
ZDJĘCIA

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
galeria
ZDJĘCIA

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
galeria
ZDJĘCIA

Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
galeria
dożynki

Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
galeria

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
galeria
ZDJĘCIA

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży