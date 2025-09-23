Serce na dłoni i materiał genetyczny z banana. Festiwal nauki z AZ

Podczas spotkań z nauczycielami akademickimi AZ, trwających od 13 do 19 września coś dla siebie znaleźli zarówno pasjonaci techniki, nauk o zdrowiu i społecznych, jak też humaniści.

W obiektach Wydziału Nauk o Zdrowiu odbyły się zajęcia, w trakcie których młodzież mogła uczyć się np. oznaczania grupy krwi, słuchać wykładów o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia, ale też poznać techniki relaksacyjne.

Sporo emocji wzbudziły zajęcia z dyssekcji serca świni domowej, w trakcie których uczniowie uczyli się właściwie władać skalpelem. Poza tym prowadzili izolację materiału genetycznego pochodzącego z owoców tzw. „metodą kuchenną”, wykorzystując znane im substancje chemiczne, takie jak sól i płyn do mycia naczyń.

Nie zabrakło czasu na królową nauk. Sekrety matematyki przybliżali wykładowcy Wydziału Techniczno-Informatycznego. Uczyli również tworzenia aplikacji na różne urządzenia.

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych zorganizował zaś spacer po zamojskim Starym Mieście z przewodniczką, podczas którego przybliżono dzieje uczelni założonej przez Jana Zamoyskiego.

I choć Lubelski Festiwal Nauki w zamojskiej odsłonie dobiegł końca, to uczelnia nadal jest otwarta na młodzież i zaprasza do udziału w projekcie „Akademia Zamojska dla edukacji”.