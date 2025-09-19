Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada jest międzynarodową jednostką wojskową, którą tworzą żołnierze trzech państw. W sumie jej stan osobowy to ponad 4500 żołnierzy. Siedziba dowództwa i sztabu brygady jest w Lublinie, a jej bataliony pozostają w gotowości w swoich krajach. Trzon tej formacji tworzą jednostki polskie.

Główne uroczystości rocznicowe rozpoczęła msza w Kościele Garnizonowym w Lublinie, a następnie wojskowi przenieśli się na Plac Litewski. Tutaj odbył się uroczysty apel wojskowy z udziałem przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, wojska i zaproszonych gości. Uroczystość zakończyła defilada.

Jej ostatnim punktem będzie wieczorne podświetlenie fasady Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Rocznicowa iluminacja rozbłyśnie dziś w godzinach 21-22.