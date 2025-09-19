Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Piątek, 19 września

Poranek (09:00–12:00):

Dzień rozpocznie się pochmurnie, z nielicznymi przejaśnieniami. Temperatura będzie stopniowo rosnąć – od około 14°C rano do 18–19°C przed południem. Wiatr słaby, zachodni, do 4 m/s.

Popołudnie (13:00–17:00):

Nadal sporo chmur, ale miejscami słońce przebije się przez zachmurzenie. Maksymalna temperatura dnia wyniesie około 22°C. Możliwe są symboliczne, przelotne opady – do 0,2 mm. Wiatr umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni, w porywach do 5–6 m/s.

Wieczór i noc (18:00–23:00):

Pochmurno, z krótkimi rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do 17–18°C. Wiatr słabnący, skręcający bardziej na zachód, chwilami umiarkowany, do 5 m/s.

Sobota, 20 września

Noc i poranek (00:00–08:00):

Bez opadów, miejscami pogodnie, miejscami lekkie chmury. Temperatura od 14°C nad ranem do około 16°C w godzinach porannych. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Dzień (09:00–18:00):

Zdecydowanie słoneczny dzień, niebo prawie bezchmurne. Temperatura szybko wzrośnie, osiągając maksimum 25°C po południu. Wiatr słaby, południowo-zachodni, okresami do 4 m/s.

Wieczór i noc (19:00–23:00):

Bez opadów, pogodnie. Temperatura spadnie stopniowo do 18–19°C. Wiatr słaby, południowo-zachodni, momentami prawie niewyczuwalny.

Niedziela, 21 września

Noc i poranek (00:00–08:00):

Niebo przeważnie pogodne, bez opadów. Temperatura od 18°C w nocy do 20–21°C nad ranem. Wiatr słaby, południowo-zachodni.

Przedpołudnie (09:00–12:00):

Początkowo lekkie chmury, ale stopniowo coraz więcej słońca. Temperatura wzrośnie szybko – od 21°C rano do 25°C około południa. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, do 5 m/s.

Popołudnie (13:00–18:00):

Ciepło i słonecznie, temperatura sięgnie 26°C. Opadów brak. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, chwilami do 5–6 m/s.

Wieczór (19:00–23:00):

Bez opadów, pogodnie. Temperatura utrzyma się na poziomie około 20°C. Wiatr słaby do umiarkowanego, z południowego zachodu.

Podsumowanie:

Piątek będzie umiarkowanie ciepły, z przewagą chmur i pojedynczymi, drobnymi opadami. Sobota – słoneczna i najstabilniejsza, z temperaturą do 25°C. Niedziela – najcieplejsza, nawet 26°C, z przewagą słońca i przyjemnymi, ciepłymi wieczorami.