Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Choć kalendarzowa jesień zaczyna się zawsze 23 września, to właśnie równonoc jesienna wyznacza początek jesieni astronomicznej. W tym roku przypada na 22 września, dokładnie o godzinie 20:19. To ten moment, kiedy dzień i noc trwają niemal tyle samo, a odtąd stopniowo dni zaczną się stawać coraz krótsze. Dla jednych to powód do melancholii i narzekań, dla innych – okazja, by cieszyć się magią nowej pory roku.

Jesień kojarzy się z kolorowymi liśćmi, kasztanami, dyniami, gorącą herbatą i długimi wieczorami spędzanymi pod kocem. To także czas, gdy natura powoli szykuje się do zimowego snu, a my coraz częściej wybieramy kino, książkę czy serial zamiast wieczornych spacerów. Internauci nie byliby sobą, gdyby tego symbolicznego przejścia nie podsumowali… memami.

Memy o pierwszym dniu jesieni zalały media społecznościowe – jedne żartują z nagłych zmian pogody („wczoraj lato, dziś kurtka i szalik”), inne z wiecznego problemu z parasolem, który zawsze okazuje się potrzebny wtedy, gdy zostawimy go w domu. Popularne są też obrazki pokazujące radość z jesiennych rytuałów: picia pumpkin spice latte, zbierania liści czy dekorowania domów dyniami.

Dla wielu osób początek jesieni astronomicznej to także moment refleksji – w końcu to najbardziej nastrojowa pora roku. W memach jednak nawet melancholia staje się powodem do śmiechu. Bo przecież łatwiej pogodzić się z krótszymi dniami i długimi wieczorami, jeśli można je opisać jednym zabawnym obrazkiem.

Śmiech to najlepszy sposób, by pogodzić się z tym, że koniec wakacji jest nieunikniony, a jesień – ze swoimi urokami i niedogodnościami – właśnie nadchodzi. Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się, jak internauci żegnają lato i witają nową porę roku.