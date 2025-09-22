Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Starsze przeglądarki internetowe takie jak Internet Explorer 6, 7 i 8 posiadają udokumentowane luki bezpieczeństwa, ograniczoną funkcjonalność oraz nie są zgodne z najnowszymi standardami.

Prosimy o zainstalowanie nowszej przeglądarki, która pozwoli Ci skorzystać z pełni możliwości oferowanych przez nasz portal, jak również znacznie ułatwi Ci przeglądanie internetu w przyszłości :)

Pobierz nowszą przeglądarkę:

Lubię to! 142 tys. poniedziałek, 22 września 2025 r.
Serwisy tematyczne
Wybory prezydenckie

Lubelskie

Dzisiaj
19:11
Strona główna » Lubelskie

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Autor: Zdjęcie autora IC
Udostępnij A A
(fot. Internet)

Lato oficjalnie się kończy. Czas na jesień. Czas na memy. Wybraliśmy dla was najlepsze i zebraliśmy w galerię.

AdBlock
Szanowny Czytelniku!
Dzięki reklamom czytasz za darmo. Prosimy o wyłączenie programu służącego do blokowania reklam (np. AdBlock).
Dziękujemy, redakcja Dziennika Wschodniego.
Kliknij tutaj, aby zaakceptować

Choć kalendarzowa jesień zaczyna się zawsze 23 września, to właśnie równonoc jesienna wyznacza początek jesieni astronomicznej. W tym roku przypada na 22 września, dokładnie o godzinie 20:19. To ten moment, kiedy dzień i noc trwają niemal tyle samo, a odtąd stopniowo dni zaczną się stawać coraz krótsze. Dla jednych to powód do melancholii i narzekań, dla innych – okazja, by cieszyć się magią nowej pory roku.

Jesień kojarzy się z kolorowymi liśćmi, kasztanami, dyniami, gorącą herbatą i długimi wieczorami spędzanymi pod kocem. To także czas, gdy natura powoli szykuje się do zimowego snu, a my coraz częściej wybieramy kino, książkę czy serial zamiast wieczornych spacerów. Internauci nie byliby sobą, gdyby tego symbolicznego przejścia nie podsumowali… memami.

Memy o pierwszym dniu jesieni zalały media społecznościowe – jedne żartują z nagłych zmian pogody („wczoraj lato, dziś kurtka i szalik”), inne z wiecznego problemu z parasolem, który zawsze okazuje się potrzebny wtedy, gdy zostawimy go w domu. Popularne są też obrazki pokazujące radość z jesiennych rytuałów: picia pumpkin spice latte, zbierania liści czy dekorowania domów dyniami.

Dla wielu osób początek jesieni astronomicznej to także moment refleksji – w końcu to najbardziej nastrojowa pora roku. W memach jednak nawet melancholia staje się powodem do śmiechu. Bo przecież łatwiej pogodzić się z krótszymi dniami i długimi wieczorami, jeśli można je opisać jednym zabawnym obrazkiem.

Śmiech to najlepszy sposób, by pogodzić się z tym, że koniec wakacji jest nieunikniony, a jesień – ze swoimi urokami i niedogodnościami – właśnie nadchodzi. Zobaczcie naszą galerię i przekonajcie się, jak internauci żegnają lato i witają nową porę roku.

283eb7e591e91f9b2a5c175dcbc650b2.jpg
Memy na początek jesieni (zdjęcie 2) Memy na początek jesieni (zdjęcie 3) Memy na początek jesieni (zdjęcie 4) Memy na początek jesieni (zdjęcie 5) Zobacz
wszystkie
zdjęcia (31)
Autor galerii: Internet
Piękna złota jesień w Lublinie. Ogród Saski tętni kolorami
galeria
ZDJĘCIA

Piękna złota jesień w Lublinie. Ogród Saski tętni kolorami

Bociany szykują się do odlotu, czyli jesień jest coraz bliżej

Bociany szykują się do odlotu, czyli jesień jest coraz bliżej

Jesienne świętowanie w Kazimierzu Dolnym. Kulinarnie i muzycznie

Jesienne świętowanie w Kazimierzu Dolnym. Kulinarnie i muzycznie

e-Wydanie
Czytaj więcej o:
jesień memy początek jesieni

Pozostałe informacje

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Rozmowa z Dominiką Ullmann, koszykarką Polskiego Cukru AZS UMCS Lublin
Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

Miasto Lublin rozpoczyna inwestycje w warsztaty szkolne w trzech placówkach kształcenia zawodowego. Dzięki wsparciu środków unijnych uczniowie zyskają dostęp do nowoczesnych przestrzeni edukacyjnych, które pozwolą im zdobywać praktyczne umiejętności odpowiadające wymaganiom współczesnego rynku pracy.
W czwartej kolejce Azoty Puławy przegrały z COROTOP Gwardią Opole

Orlen Superliga Piłkarzy Ręcznych: Azoty gorsze od COROTOP Gwardii Opole

W spotkaniu czwartej kolejki Azoty Puławy przegrały z COROTOP Gwardią Opole 26:34
Nowe "Miejsce dla Ciebie" przy Herbowej już zaśmiecone. Miasto koszy nie opróżnia bo inwestycja nie została ukończona. Urzędnicy o obowiązku sprzątania placu budowy przypomnieli wykonawcy
Lublin

"Miejsce dla Ciebie" zniechęca? Śmieci i chwasty na nowym skwerze

Mieszkańcy dzielnicy Czuby w Lublinie są nieco rozczarowani tym, jak prezentuje się nowy skwer przy ul. Herbowej. Dostaliśmy zdjęcia, na których widać przepełnione śmietniki i zaniedbaną zieleń. O powody takiego stanu rzeczy zapytaliśmy w Ratuszu.
Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
MEMY
galeria

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Lato oficjalnie się kończy. Czas na jesień. Czas na memy. Wybraliśmy dla was najlepsze i zebraliśmy w galerię.

Wiesław Nowakowski jest radnym wielu kadencji. W bieżącej został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość

Odwołać Nowakowskiego. Radni PiS nie chcą takiego wiceprzewodniczącego

Wiesław Nowakowski nie powinien być już wiceprzewodniczącym Rady Miasta Zamość – uznali radni PiS i na najbliższą sesję przegotowali wniosek w tej sprawie. Liczą, że zainteresowany poda się do dymisji, a jeśli nie, to znajdzie się wystarczająca większość, by go stanowiska pozbawić.
Victoria Parczew pokonała Absolwenta Domaszewnica 2:1

Victoria Parczew lepsza od Absolwenta, Orzeł i LKS Agrotex rozbili rywali

Red Sielczyk pokonał ŁKS Łazy. Victoria Parczew ograła Absolwenta Domaszewnica. Orzeł Czemierniki rozgromił beniaminka Bizona Jeleniec, a LKS Agrotex Milanów Unię Żabików, po 8:1. Cztery bramki dla Orła zdobył Jan Bożym, a dla zespołu z Milanowa, Sebastian Ostapiuk. Rezerwy Podlasia Biała Podlaska zwycięskie w spotkaniu z Az-Bud Komarówka Podlaska.
Wicepremier, minister spraw zagranicznych RP Radosław Sikorski podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku

Sikorski do Rosji: Nie przychodźcie tu ze skargami, zostaliście ostrzeżeni

Jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni – powiedział do Rosji wicepremier Radosław Sikorski na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii.
MIG-31

USA: Rosja chce eskalacji, albo nie kontroluje swoich myśliwców

Wtargnięcie rosyjskich myśliwców w estońską przestrzeń powietrzną stwarza wrażenie, że Rosja albo chce eskalować konflikt i wciągnąć w niego kolejne kraje, albo nie ma pełnej kontroli nad samolotami i dronami – oświadczył ambasador USA przy ONZ Michael Waltz podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.
Światowy Dzień Turystyki w Lublinie. Zwiedzanie i opowieści o czarownicach

Światowy Dzień Turystyki w Lublinie. Zwiedzanie i opowieści o czarownicach

Piwnica Kata oraz opowieści o czarownicach i diabłach w dawnym Lublinie - Światowy Dzień Turystyki w Lublinie to spacery tematyczne o darmowe zwiedzanie. Co będzie mozna zobaczyć?

iPhony serii 17 – który model wybrać u autoryzowanego sprzedawcy?

iPhony serii 17 – który model wybrać u autoryzowanego sprzedawcy?

Wybór nowego iPhone’a to decyzja ekscytująca, ale też wymagająca. W tym przewodniku znajdziesz praktyczne informacje i najważniejsze różnice między iPhone 17, iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Dzięki temu łatwiej dopasujesz model do swoich potrzeb, budżetu i stylu korzystania.

Kierowca busa miał ponad 2 promile. Miał też dożywotni zakaz kierowania

Kierowca busa miał ponad 2 promile. Miał też dożywotni zakaz kierowania

48-latek kierował busem wraz z przyczepą (przewoził koparkę). Teraz grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.
Czym jest odtruwanie alkoholowe?

Czym jest odtruwanie alkoholowe?

Osoby zajmujące wysokie stanowiska, aktywne w biznesie, czy mediach często działają pod presją czasu i napiętych harmonogramów. Kiedy zdarzy się przesadzić z alkoholem, nie ma miejsca na długą regenerację. W takich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem jest odtruwanie alkoholowe VIP, które pozwala szybko odzyskać formę i pełną sprawność.
Trwałość ma znaczenie – przegląd technik nadruku na gadżetach reklamowych

Trwałość ma znaczenie – przegląd technik nadruku na gadżetach reklamowych

Trwałość nadruku na gadżetach reklamowych odgrywa kluczową rolę w budowaniu wizerunku marki i skuteczności promocji. To efekt starannego doboru techniki druku, jakości materiałów oraz właściwego utrwalenia. Jakie metody gwarantują największą wytrzymałość? Od sitodruku po ekologiczne rozwiązania – poznaj szczegóły, które pozwolą Ci wybrać najlepszą opcję dla Twojej kampanii marketingowej. Sprawdź, jak zadbać o trwałe i efektowne oznakowanie produktów!
Pogoń 96 Łaszczówka w siódmej kolejce odniosła pierwsze zwycięstwo w tym sezonie

Pogoń 96 Łaszczówka przełamała się po serii meczów bez zwycięstwa

W poprzednim sezonie Pogoń 96 Łaszczówka zakończyła rozgrywki na świetnym czwartym miejscu. Wydawało się, że w kolejnej kampanii zespół dowodzony przez trenera Tomasza Margola także będzie walczyć o czołowe lokaty. Tymczasem na pierwszy komplet punktów kibice Pogoni musieli czekać aż do siódmej kolejki. W sobotę ich ulubieńcy pokonali u siebie Olimpiakos Tarnogród, który w tym sezonie również jest w poważnym kryzysie

Najnowsze
Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

20:37 Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

20:25

Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

19:39

Orlen Superliga Piłkarzy Ręcznych: Azoty gorsze od COROTOP Gwardii Opole

19:37

"Miejsce dla Ciebie" zniechęca? Śmieci i chwasty na nowym skwerze

19:11

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

18:55

Odwołać Nowakowskiego. Radni PiS nie chcą takiego wiceprzewodniczącego

18:12

Victoria Parczew lepsza od Absolwenta, Orzeł i LKS Agrotex rozbili rywali

ALARM24
Masz dla nas temat? Daj nam znać pod numerem:
Alarm24 telefon 691 770 010

Wyślij wiadomość, zdjęcie lub zadzwoń.

kliknij i poinformuj nas!

Najczęściej czytane

Dzisiaj · Tydzień · Wideo · Premium
Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

W czwartej kolejce Azoty Puławy przegrały z COROTOP Gwardią Opole

Orlen Superliga Piłkarzy Ręcznych: Azoty gorsze od COROTOP Gwardii Opole

Nowe "Miejsce dla Ciebie" przy Herbowej już zaśmiecone. Miasto koszy nie opróżnia bo inwestycja nie została ukończona. Urzędnicy o obowiązku sprzątania placu budowy przypomnieli wykonawcy

"Miejsce dla Ciebie" zniechęca? Śmieci i chwasty na nowym skwerze

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Wiesław Nowakowski jest radnym wielu kadencji. W bieżącej został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość

Odwołać Nowakowskiego. Radni PiS nie chcą takiego wiceprzewodniczącego

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Dominika Ullmann (Polski Cukier AZS UMCS Lublin): na Węgry z myślą, aby wygrać mecz, a nie bronić minimalnej zaliczki

Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

Nowoczesne warsztaty szkolne. Prawie 12 milionów złotych na rozwój edukacji zawodowej w Lublinie

W czwartej kolejce Azoty Puławy przegrały z COROTOP Gwardią Opole

Orlen Superliga Piłkarzy Ręcznych: Azoty gorsze od COROTOP Gwardii Opole

Nowe "Miejsce dla Ciebie" przy Herbowej już zaśmiecone. Miasto koszy nie opróżnia bo inwestycja nie została ukończona. Urzędnicy o obowiązku sprzątania placu budowy przypomnieli wykonawcy

"Miejsce dla Ciebie" zniechęca? Śmieci i chwasty na nowym skwerze

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
galeria

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

Wiesław Nowakowski jest radnym wielu kadencji. W bieżącej został wybrany na wiceprzewodniczącego Rady Miasta Zamość

Odwołać Nowakowskiego. Radni PiS nie chcą takiego wiceprzewodniczącego

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis
galeria
film

Tylko punkt czy aż punkt? Motor i Zagłębie na remis

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim
film

Dziesięć lat międzynarodowej brygady. Uroczystości na placu Litewskim

Jakub Rutnicki (z prawej), minister sportu i turystyki, odwiedził dzisiaj Puławy. Na sportowym boisku po konferencji prasowej dotyczącej zmian w ustawie o sporcie, stanął na bramce podczas meczu z dziećmi i samorządowcami
galeria
film

Minister sportu o radości z "lex Puławy". Niestety orlik wciąż zamknięty

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie
film

Wrzesień zaskakuje: temperatury jak w lecie

Jakub Kępa: Nic nie musimy
film

Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach
film

Jerzy Dudek gościem specjalnym turnieju golfowego w Wierzchowiskach

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Wideo
Jakub Kępa: Nic nie musimy

Jakub Kępa: Nic nie musimy

film
Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zdrowe starzenie wyzwaniem współczesnej medycyny. Oglądaj nasz program „Dzień Wschodzi”

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest
film

Rak piersi pod lupą. O profilaktyce i trzeciej edycji Breast Fest

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”
film
WTOREK NA DZIELNI

Rok inwestycji drogowych w Lublinie. Finał naszego cyklu „Wtorek na dzielni”

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment
film

XXI Lubelski Festiwal Nauki już lada moment

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie
film
Dzień Wschodzi

Rosyjskie drony nad Polską. Generał Jakubczyk: Zlekceważyliśmy zagrożenie

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje
galeria
pilne

Uszkodzony dron odnaleziony pod Białą Podlaską. Są kolejne lokalizacje

Nadchodzi jesień
film
Pogoda

Nadchodzi jesień

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania
film
DZIEŃ WSCHODZI

Zamoy ma 110 lat. Szkoła szykuje się do świętowania

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”
film
DZIEŃ WSCHODZI

14. emerytura już na kontach seniorów. ZUS ostrzega przed oszustami. Zapraszamy do oglądania naszego programu „Dzień Wschodzi”

W ramach obchodów 105. rocznicy zaplanowano jak zwykle plenerowe pokazy i rekonstruckcję historyczną
galeria
film
FILM z UROCZYSTOŚCI
30 sierpnia 2025, 16:15

Pogonią armię Budionnego. Jak 105 lat temu. Rocznica Bitwy pod Komarowem

Foto
Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień
MEMY

Koniec lata w memach. Internauci już w trybie jesień

galeria
Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie
galeria
NASZ PATRONAT
20 września 2025, 13:00

Rozmowa z miastem. Ruszył XVII Festiwal OPEN CITY w Lublinie

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat
galeria
ZDJĘCIA

Sto lat to za mało. Lubelski Zamoy ma już 110 lat

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc
galeria

Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie
galeria

Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada
galeria

W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich
galeria

Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej
galeria
NASZ PATRONAT

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu
ZDJĘCIA

Europejski Piknik Rodzinny na WySPIE. Nauka, zabawa i smaki lata w jednym miejscu

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających
galeria
ZDJĘCIA

Meble, ubrania i bibeloty. Giełda staroci kusiła odwiedzających

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu
galeria
ZDJĘCIA

Stare Miasto płynące miodem. Trwa VII Wojewódzkie Lubelskie Święto Miodu