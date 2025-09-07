Świetna zabawa dla całych rodzin. Piknik naukowy w Depułtyczach Królewskich

Program wydarzenia, które rozpoczeło się przed południem (potrwa mniej więcej do godz. 15) został pomyślany tak, by każdy znalazł tu coś dla siebie. Atrakcji zaplanowano bardzo wiele.

Odbywają się pokazy chemiczne i fizyczne, jest bogata strefa eksperymentów naukowych, można podczas warsztatów stanąć oko w oko z robotem. Są też pokazy, np. z pierwszej pomocy, a także prezentacje służb mundurowych.

To wszystko bawi i zaciekawia, a przy tym uczy. Nawet maluchy nie powinny narzekać na nudę, bo mają do dyspozycji animacje i konkursy z nagrodami, a także całą strefę gier edukajnych i możliwość przejażdzki na kucykach.

– Zależy nam na tym, by pokazać, że nauka może być ciekawa i dostępna dla każdego. Piknik to okazja, by rodziny spędziły wspólnie czas w wartościowy sposób, ucząc się przez zabawę – zapowiadali jeszcze przed imprezą organizatorzy, a frekwencja i radość uczestników dowodzą, że udało im się ten cel zrealizować.

Organizatorem Naukowego Pikniku Rodzinnego "Z nauką za pan brat’25" jest Stowarzyszenie Granica Bezpieczny Wschód.