XVII-wieczne domy, kafle i przedmioty codziennego użytku odkryte na Podzamczu

W pierwszym etapie badacze skupili się na reliktach murowanych domów z XIX i XX wieku. Szybko okazało się jednak, że pod nimi kryją się starsze konstrukcje drewniane – w tym świetnie zachowany dom mieszkalny z XVII wieku.

Dom miał co najmniej dwie izby, drewnianą podłogę ułożoną na legarach i kaflowy piec grzewczy. Jak wskazują ślady spalenizny, to właśnie on mógł być przyczyną pożaru, który zakończył życie budynku. Obok odnaleziono kanał ściekowy lub odwadniający, wielokrotnie naprawiany i przebudowywany.

Badania obfitowały w znaleziska – archeolodzy wydobyli m.in. kafle piecowe zdobione motywem orła, typowym dla XVII stulecia, a także liczne fragmenty naczyń: garnków, mis, dzbanków czy półmajoliki, czyli popularnej w epoce nowożytnej zastawy stołowej. Odkryto też główki fajek, fragmenty butelek i szklanic, elementy okiennych gomółek i ołowianych szczeblinek.

Na uwagę zasługują wyjątkowo rzadko zachowujące się w ziemi drewniane przedmioty codziennego użytku: łyżka, klepka od wiaderka i dno skopka. Nie zabrakło także przedmiotów metalowych – od uchwytu sztućca i żelaznego zawiasu, przez dzwonek i krzesiwo, aż po kulki muszkietowe. Do tego guziki, monety i plomby towarowe.

Łącznie z dawnej posesji przy Zamkowej 5 wydobyto kilka tysięcy zabytków. Wszystkie trafiają teraz do konserwacji i szczegółowych opracowań, które pozwolą pełniej odtworzyć historię tej części Lublina.

Badania prowadziła Pracownia Archeologiczna Archeja pod kierunkiem Jacka Tkaczyka. Dokumentacja fotograficzna znalezisk została udostępniona przez zespół archeologów.