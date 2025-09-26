Tragedia w powiecie ryckim. Nie żyje 23-latek

W piątek rano doszło do tragicznego wypadku na drodze powiatowej nr 1415L. Niestety jedna osoba nie żyje.
W piątek (26 września) rano służby otrzymały zgłoszenie dotyczące wypadku na drodze powiatowej nr 1415L między Potokiem a Zalesiem.
- Ze wstępnych ustaleń wynika, że 23-letni kierujący samochodem marki BMW, mieszkaniec powiatu ryckiego, uderzył w przydrożne drzewo. Niestety, w wyniku zderzenia poniósł śmierć na miejscu - informuje rycka policja.
Droga w miejscu zdarzenia jest zablokowana. Obowiązują objazdy.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, zdjęcie nogi z gazu oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu