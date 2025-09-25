Cztery nowe karetki dla pogotowia. Ponad 2,5 mln zł na bezpieczeństwo mieszkańców

Nowe pojazdy powstały na bazie Mercedesów Sprinterów. Mają mocne, 190-kon­ne silniki, automatyczne skrzynie biegów i oświetlenie LED. To nie tylko wygoda dla ratowników, ale przede wszystkim większe bezpieczeństwo pacjentów.

– Nie możemy pozwolić sobie na jazdę wyeksploatowanymi karetkami. Naszym obowiązkiem jest szybka reakcja i niezawodność – podkreśla Dariusz Wierzchowski, dyrektor pogotowia. - W ciągu 12-godzinnej zmiany, jeden zespół może otrzymac nawet 13 wezwań.

Gdzie pojadą nowe ambulanse?

Nowoczesne karetki trafią do:

podstacji Śródmieście ,

podstacji Felin ,

filii w Świdniku

filii w Kraśniku.

Łączny koszt zakupu czterech nowych ambulansów wyniósł 2,57 mln zł. Całość środków pochodziła ze środków własnych stacji. Starsze pojazdy przejdą do rezerwy lub zastąpią najbardziej zużyte auta w mniejszych lokalizacjach.

„Ratownicy to crème de la crème ochrony zdrowia”

Podczas uroczystego przekazania pojazdów głos zabrali także samorządowcy i przedstawiciele władz państwowych.

– Cztery karetki to dużo. To wsparcie, które pozwoli ratownikom szybciej i skuteczniej nieść pomoc. Ratownicy to crème de la crème ochrony zdrowia – mówił marszałek województwa Jarosław Stawiarski. – To pokazuje, że samorząd może realnie wspierać państwowy system ratownictwa. Najważniejsze jest życie i zdrowie mieszkańców – dodał wicewojewoda Andrzej Maj.

Strategia: regularna wymiana i rozwój

Zakup czterech ambulansów to element strategii rozwoju lubelskiego pogotowia, które stawia na regularną wymianę taboru i tworzenie nowych zespołów ratownictwa medycznego.