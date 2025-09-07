W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Było dużo ruchu. I dużo wynikającej z tego radości. Zorganizowany dzisiaj 2. Festiwal Aktywności Rodzinnej MOSiRiada jego uczestnicy na pewno zapamiętają na długo.
W Wąwolnicy powoli kończą się uroczystości ku czci Matki Bożej Kębelskiej, w których od soboty uczestniczyły tysiące wiernych. Niedzielną sumę pontyfikalną z udziałem orkiestry dętej i chóru celebrowali biskupi. Część wiernych na Plac Różańcowy dotarli pieszo pielgrzymując z różnych stron województwa.
Połowa uczestników opublikowanego w niedzielę sondażu United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski nie wierzy, że prezydent Karol Nawrocki wywiąże się z 21 głównych obietnic, jakie złożył w kampanii wyborczej. W realizację tych obietnic wierzy niecałe 40 proc. respondentów.
Dożywotnie więzienie grozi Wiesławowi H., bizesmenowi z Biłgoraja, który w brutalny sposób zamordował swoją byłą żonę. Ponieważ jednak biegli orzekli, że w momencie popełnienia przestępstwa miał w znacznym stopniu ograniczoną zdolność kierowania swoim postępowaniem, sąd może złagodzić karę. Proces oskarżonego rusza w poniedziałek, 8 września.
W sobotę PGE MKS El-Volt Lublin rozbił aż 43:20 Piłkę Ręczną Koszalin. Zapraszamy do zapoznania się z pomeczowymi wypowiedziami bohaterów tej rywalizacji.
PGE Start Lublin wziął udział w towarzyskim turnieju, który był rozgrywany w Krośnie. Drużyna Wojciecha Kamińskiego zanotowała tam porażkę i zwycięstwo.
Mnóstwo znakomitej zabawy. I drugie tyle nauki. W takich warunkach wiedza wchodzi do głowy sama. W kampusie chełmskiej Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Depułtyczach Królewskich trwa piknik naukowy.
Kościół katolicki ma dwóch nowych świętych: Pier Giorgio Frassatiego (1901- 1925) i Carlo Acutisa (1991-2006). Na pierwszą mszę kanonizacyjną nowego pontyfikatu przybyły dziesiątki tysięcy wiernych z całego świata, a także prezydent Włoch Sergio Mattarella i rodziny obu świętych.
W czasie przerwy w rozgrywkach Górnik Łęczna by zachować rytm meczowy sparował na wyjeździe z Pogonią Szczecin. Łęcznianie przegrali z rywalem z PKO BP Ekstraklasy 1:2, ale zabrakło w nim kilku ważnych zawodników. Na szczęście większość z nich ma być gotowa do gry w nadchodzącym meczu o punkty z Pogonią Grodzisk Mazowiecki
Zgarnęła trzy złote łańcuszki i uciekła ze sklepu jubilerskiego. Ale szybko została zatrzymana. 46-latce z Chełma, która wpadła w Poniatowej grozi teraz do 5 lat więzienia.
Jarmark produktów tradycyjnych, występy artystyczne, przesiewowe badania wzroku i wiele innych atrakcji. To wszystko czeka na uczestników XXVII Lubelskiego Święta Chleba. Impreza już się rozpoczęła. Potrwa do godz. 17.
To jest zdrowie?! To jest deprawacja! Te słowa biskupa Marka Jędraszewskiego krążą po lubelskich kościołach, a podgrzewa je poseł Przemysław Czarnek. Cel jest jeden: wypisać dzieci z lekcji edukacji zdrowotnej. A ja proszę wszystkich rodziców: Zaufajcie zdrowemu rozsądkowi i zróbcie dla swoich dzieci to, co naprawdę jest dla nich najlepsze.
Od wczoraj trwają poszukiwania 70-letniego Włodzimierza Wróbla z Idalina w powiecie opolskim. Starszy pan wyszedł z domu w sobotę rano. Dotąd nie wrócił. Nie wiadomo, co się z nim stało.
Dzisiaj wieczorem na Stadionie Śląskim w Chorzowie reprezentacja Polski zagra w ramach eliminacji do mistrzostwa świata z Finlandią. Początek spotkania o godzinie 20.45
W miejscu znalezienia drona nie stwierdzono śladów eksplozji - powiedział PAP w niedzielę rzecznik Prokuratury Okręgowej w Zamościu Rafał Kawalec, odnosząc się do sobotniego upadku drona na polu w woj. lubelskim. Przyczyną rozbicia się maszyny mógł być brak paliwa. Nadal nie ma pewności czy była to samoróbka wykorzystywana do przemytu czy jednak dron wojskowy.
