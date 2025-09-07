W zdrowym ciele zdrowy duch. Niedzielna MOSiRiada

Na imprezie zorganizowanej w niedzielę 7 września dzieci bawiły się tak, jakby jeszcze trwały wakacje. Ich rodzice i opiekunowie również nie najgorzej. Było mnóstwo sportowych emocji i wyzwań, a także wynikającej z tego radości i energii.

W związku z 2. MOSiRiadą stadion lekkoatletyczny w Lublinie zamienił się w sportowe miasteczko. A wszystko to w tym roku pod hasłem „Sztafeta pokoleń, energia rodzin”.

Główną atrakcją festiwalu były rodzinne sztafety biegowe. Drużyny startowały w sześciu kategoriach wiekowych. Wygrać mieli okazję najlepsi. Wszyscy bawili się świetnie.

Na wszystkich też czekały dodatkowe atrakcje jak miasteczko sportowe czy animacje. Ta niedziela była dla lublinian również okazją do spotkania lubelskich sportowców.