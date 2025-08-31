W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Jak na tradycyjne święto plonów przystało, dożynki powiatu lubelskiego rozpoczęły się barwnym korowodem wieńców. Później spośród zaprezentowanych wybrano najpiękniejsze.

Była oczywiście msza święta, część oficjalna z wystąpieniami licznie zaproszonych gości, ale też artystyczna, na którą wielu rolników i ich rodzin również czekało.

Na scenie odbyło się już wiele koncertów, zarówno tradycyjnych, folklorystycznych, jak i tych z lżejszą muzyką, przy której można było potańczyć.

Zwieńczeniem dnia będzie natomiast występ gwiazdy. Budka Suflera ma wyjść na scenę o godz. 20.