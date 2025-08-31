Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

W podziękowaniu za plony. Rolnicy świętują w Niedrzwicy Dużej

Autor: Zdjęcie autora Oprac. ak
Dożynki powiatowo-gminne w Niedrzwicy Dużej
Autor galerii: Michał Żyszkiewicz

Zaczęły się przed południem, a zakończą już nocą koncertem Budki Suflera (godz. 20). W Niedrzwicy Dużej odbywają się dzisiaj dożynki powiatu lubelskiego.

Jak na tradycyjne święto plonów przystało, dożynki powiatu lubelskiego rozpoczęły się barwnym korowodem wieńców. Później spośród zaprezentowanych wybrano najpiękniejsze. 

Była oczywiście msza święta, część oficjalna z wystąpieniami licznie zaproszonych gości, ale też artystyczna, na którą wielu rolników i ich rodzin również czekało.

Na scenie odbyło się już wiele koncertów, zarówno tradycyjnych, folklorystycznych, jak i tych z lżejszą muzyką, przy której można było potańczyć.

Zwieńczeniem dnia będzie natomiast występ gwiazdy. Budka Suflera ma wyjść na scenę o godz. 20.

rolnicy rolnictwo dożynki powiat lubelski Niedrzwica Duża Święto Plonów

