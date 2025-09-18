Nowa podstacja Felin już działa. Ratownicy mają lepsze warunki, a pacjenci szybszą pomoc

Podstacja, działająca od 1 września w budynku Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Bohdana Dobrzańskiego 1, zastąpiła dotychczasową lokalizację przy ul. Tetmajera. Zmianie uległa także jej nazwa – zamiast Podstacji Bronowice funkcjonuje teraz Podstacja Felin.

Wstęga, poświęcenie i prezentacja nowej siedziby

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, m.in. wojewoda lubelski Krzysztof Komorski i marszałek województwa Jarosław Stawiarski, a także reprezentanci lokalnych władz i społeczności. Nowy obiekt został poświęcony przez ks. kan. Mirosława Ładniaka – duszpasterza pracowników ratownictwa medycznego. Potem uczestnicy mogli obejrzeć nowoczesne pomieszczenia nowej podstacji.

– Podstacja Felin to nie tylko nowoczesny budynek, ale przede wszystkim lepsze warunki pracy dla ratowników i krótszy czas dotarcia do pacjentów. To inwestycja w bezpieczeństwo mieszkańców – podkreślił Dariusz Wierzchowski, dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie.

Co daje nowa lokalizacja?

Zmiana adresu nie oznacza zmiany obszarów działania. Zespoły ZRM nadal obsługują Lublin i okolice, ale dzięki dogodnemu położeniu nowej siedziby mogą jeszcze sprawniej dotrzeć tam, gdzie liczy się każda minuta.

Nowoczesna infrastruktura, lepsze zaplecze socjalne dla ratowników oraz dogodna lokalizacja przy głównych arteriach komunikacyjnych Lublina sprawiają, że zespoły ZRM będą mogły jeszcze sprawniej dotrzeć do pacjentów.

Szybsza pomoc, te same obszary działania

Zmiana adresu i nazwy podstacji nie wpłynie na obsługiwane dotąd tereny. Zespoły o symbolach L01 110, L01 120, L01 116 oraz L01 118 nadal zabezpieczają Lublin i okolice. Dzięki korzystniejszemu położeniu nowej bazy, mieszkańcy mogą jednak liczyć na jeszcze szybszą pomoc w stanach zagrożenia życia i zdrowia.