Zagrały orkiestry dęte. Pierwszy taki przegląd w Lublinie

Tej imprezy, będącej połączeniem muzyki tradycyjnej z nowoczesnymi brzmianiami przegapić się nie dało. Orkiestranci zagrali z taką werwą, że słychać ich było w sporej części miasta.

Do zorganizowanego po raz pierwszy przeglądu zgłosiło się sześć znakomitych orkiestr z różnych regionów Polski. W repertuarze były polki, oberki i walce, ale również śląskie zicpolki czy wielkopolskie foxtroty i tanga.

Muzycy prezentowali swój kunszt na ulicach Starego Miasta, Krakowskiego Przedmieścia i Placu Litewskiego. Aż wreszcie dźwięki wypełniły przestrzeń Wirydarza Centrum Kultury w Lublinie. I nie mogło być inaczej: zaczęły się tańce.