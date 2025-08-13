Nie ma kąpieli, są bakterie. Sanepid zamknął kąpielisko

Komunikat o zakazie kąpieli Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we Włodawie wydała we wtorek, informując o „braku przydatności wody do kąpieli”. Jednocześnie sanepid ostrzega, że „bakterie chorobotwórcze po dostaniu się do przewodu pokarmowego powodują objawy chorobowe charakterystyczne dla zatruć pokarmowych tj. biegunkę, wymioty, bóle brzucha”. Ponowne dopuszczenie wody do kąpieli możliwe będzie po uzyskaniu pozytywnych wyników badania próbek wody. Inne kąpieliska w powiecie włodawskim, m.in. jezioro Białe są otwarte.

Przy okazji, inspektorzy przypominają, że z kąpieli nie można też korzystać w akwenach podczas zakwitu sinic.

W Lubelskiem działa 36 kąpielisk. Tutaj można sprawdzić, które kąpieliska są otwarte.