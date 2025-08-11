Ojciec z kumplem w dyskotece. Dziecko zostawili w samochodzie

Działo się to w ostatni weekend w Okunince nad Jeziorem Białym. Wypoczywał tam 50-letni mieszkaniec Mazowsza, który pod Włodawę przyjechał razem ze swoim znajomym.

Obaj mężczyźni postanowili noc spędzić w dyskotece. Dziecko zostawili w aucie, by spało. Nad ranem chłopiec się przebudził, zorientował się, że jest sam i zaczał płakać. Ktoś to zauważył. Wezwano policję.

Kiedy funkcjonariusze dojechali na miejsce, zastali tam też mężczyznę. Mówił, że jest wujkiem 6-latka i właśnie przyszedł sprawdzić, czy u niego wszystko w porządku.

Policjanci odnaleźli ojca chłopca, a także znajomego, z którym 50-latek przyjechał do Okuninki. Zapewniali, że nie zostawili dziecka zupełnie bez opieki, bo nocą zaglądali do samochodu, robili to również nad ranem, gdy kończyli zabawę na pobliskiej plaży.

- Zbadany na stan trzeźwości ojciec wydmuchał prawie 2 promile alkoholu, a jego kolega, który miał wracać BMW do domu miał ponad pół promila alkoholu w organizmie - relacjonuje podinspektor Bożena Szymańska z włodawskiej policji.

Nad jezioro wezwano pogotowie, by sprawdzić, czy dziecku nic nie dolega. Na szczęście okazało się, że 6-latek jest w dobrym stanie.

Policjanci chcieli go przekazać pod opiekę kogoś z bliskich. jednak, gdy ciotka chłopca dotarła, okazało się, że ona również jest nietrzeźwa. Dzieckiem zajął się więc wujek.

O całym zdarzeniu poinformowano już sąd ds. rodziny i nieletnich.

Policja relacjonuje tę historię ku przestrodze.

- Nigdy nie pozostawiajmy dzieci bez odpowiedniej opieki. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do nieszczęścia. Ponadto tego rodzaju traumatyczne zdarzenia mogą na zawsze pozostawać w pamięci dzieci i zaburzać ich rozwój. Jeśli będziemy świadkami nieodpowiedniej opieki nad dziećmi ze strony dorosłych, reagujmy i zgłośmy to odpowiednim służbom - apeluje podinsp. Szymańska.