Na co wydać ponad 3 mln zł? To mieszkańcy zdecydują

Przypomnijmy, że dla każdego z osiedli w mieście ma być zrealizowana jedna inwestycja wartości 130 tys. zł. Natomiast na projekt ogólnomiejski do wydania będzie 1,3 mln.

W czym będzie można wybierać? Dużych propozycji jest 9.

To stworzenie miejsca aktywności plenerowej Dzik Gym przy II LO, stworzenie boiska wielofunkcyjnego na ul. Sikorskiego, modernizacja budynków dla psów w schronisku, przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu Kamienna w kierunku Kilińskiego, modernizacja boiska ze sztuczną nawierzchnią przy OSiR, budowa naturalnego placu zabaw z ogrodami deszczowymi na ul. Królowej Jadwigi 8, uruchomienie Akademii Golfa na boiskach treningowych OSiR, stworzenie aktywnej strefy sportu i rekreacji przy SP nr 6, a także ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Sadowej.

Dla osiedli propozycji jest więcej, bo w sumie aż 36. Mieszkańcy niektórych będą dokonywać wyboru między kilkoma zgłoszonymi propozycjami.

Dla os. Planty zgłoszono zwiększenie liczby miejsc parkingowych, także remont tych niewykorzystanych przy SP nr 10, a także rozbudowę parkingów przy blokach nr 6a, 8, 16 i 18 na ul. Peowiaków.

Mieszkańcy osiedla Orzeszkowej-Reymonta będą wybierać między doposażeniem placu zabaw obok SP nr 9, instalacją monitoringu na ul. Oboźnej a także remontem chodnika przy ul. Wiejskiej.

Na os. Kilińskiego są również trzy propozycje: przebudowa chodników w rejonie Kamiennej 8, rozbudowa i modernizacja placu zabaw przy tej samej ulicy, a także poprawa stanu chodników i jezdni na ul. Świerkowej.

Dla os. Zamoyskiego zgłoszono jedynie budowę parku doświadczeń przy Przedszkolu Miejskim nr 12.

Na Karolówce do wyboru będą: budowa miejsc parkingowych dla rowerów z zadaszenie, naturalny plac zabaw ze ścieżką sensoryczną przy ul. Strefowej, a także doposażenie placu "Nasza Baza" na ul. Myśliwskiej.

Z osiedla Powiatowa są aż cztery propozycje projektów. Chodzi o przebudowę chodników i miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego, przebudowę ulicy Grabowej i Jodłowej (III etap), remont drogi w rejonie ulicy Szwedzkiej, a także modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 14.

Na os. Promyk mieszkańcy zaproponowali naprawienie ulicy Fryderyka Chopina oraz remont skateparku przy Promiennej.

Dla osiedla Rataja wybierać będzie można między budową aktywnych przejść dla pieszych a stworzeniem siłowni zewnętrznej na ul. Miodowej.

Propozycja dla Nowego Miasta to remont nawierzchni południowo-zachodniej kwarty rynku.

Cztery projekty są zgłoszone dla osiedla Słoneczny Stok. To kolorowy plac zabaw przy przedszkolu nr 10, budowa sali lekcyjnej na świeżym powietrzu przy SP nr 2, a także nowe miejsca postojowe na ul. Hrubieszowskiej oraz remont parkingów przy Polnej 24, 28 i 34.

Mieszkańcy osiedla Partyzantów wybiorą między budową miejsc postojowych przy ul. Kiepury i kontynuacją przebudowy ul. Szymonowica.

Na Starym Mieście zgłoszono remont secesyjnych rzeźb na centralce i remont dróg osiedlowych przy ul. Sadowisko i Związkowa.

Propozycje z os. Janowice to przebudowa chodnika na ul. Janowckiej, instalacja monitoringu na ścieżce nad Łabuńką, a także doposażenie w trampoliny placu zabaw na ul. Włościańskiej.

Mieszkańcy os. św. Piątka mogą głosować na plac zabaw i mini ogródek u ulic Jordana i Paderewskiego, na os. Majdan zaproponowano jedynie przebudowę nieutwardzonej drogi bocznej ul. Majdan, a na os. Zamczysko remont nawierzchni ulic Macieja Topornickiego i Piaskowej.

Głosowanie elektroniczne ma zacząć się w przyszły poniedziałek, 18 sierpnia i potrwać miesiąc - do 19 września. Władze miasta zachęcają do oddania głosu i jednocześnie informują, że zamościanie, którzy z jakichś powodów przez internet głosu nie oddadzą, będą to mogli zrobić w formie tradycyjnej. O terminach i lokalizacjach miasto ma poinformować za jakiś czas.