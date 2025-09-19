Nie tylko Polacy walczyli o Polskę. Nowa wystawa w Zamościu

Wystawa ta została przygotowana w oparciu o eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Muzeum Zamojskiego w Zamościu, jego oddział czyli Muzeum Fortyfikacji i Broni Arsenał, a także kolekcji prywatnych.

„Ekspozycja przybliża historie cudzoziemców, którzy na przestrzeni wieków walczyli o wolność i niepodległość Polski. Opowie o postaciach związanych z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, powstaniami narodowymi oraz wojnami XIX i XX wieku. Uwzględniono także udział obcokrajowców w konfliktach toczonych na terenie Zamojszczyzny. Wśród bohaterów wystawy znajdą się zarówno postacie szerzej znane, jak i te mniej rozpoznawalne, lecz równie zasłużone dla historii Polski” - zdradzają szczegóły organizatorzy, zachęcając do odwiedzenia wystawy.

Scenariusz dla ekspozycji opracował Andrzej Maziarz, nad identyfikacją wizualną pracowała Paulina Wujec, a za aranżację odpowiadały Kinga Kołodziejczyk i Natalia Szczerba.