Żeby się lepiej oglądało. Nowy projektor, ekran i fotele. W każdej sali kina coś nowego

Najwyższa, sięgająca 200 tys. zł dotacja zostanie przeznaczona na zakup nowego projektora z laserowym źródłem światła. Będzie wykorzystany w sali nr 1. W dwóch pozostałych taki sprzęt już jest.

– Nowe urządzenie poprawi jakość projekcji filmowych oraz pozwoli na wprowadzenie rozwiązań proekologicznych – podkreśla Małgorzata Stępniewska z działu marketingu zamojskiego kina i dodaje, że nowy projektor będzie zainstalowany w „Stylowym” już jesienią.

Kolejne przedsięwzięcie sfinansowane dzięki wsparciu PISF to modernizacja sali nr 3 i renowacja znajdujących się w niej foteli. Plan jest taki, aby wymienić zniszczone elementy tapicerki, czyli siedziska, oparcia, a także mechanizm umożliwiające podnoszenie foteli, a także elementy mocujące je do posadzki. Na to kina ma do wydania 100 tys. zł.

Z kolei ponad 32 tys. zł zostaną wykorzystane na wymianę ekranu w sali nr 2. – Nowy ekran daje gwarancję jasnego obrazu i znacznie poprawi jakość projekcji filmowych – zapowiada Stępniewska.

Dofinansowany przez PISF w wysokości 15 tys. zł został również zbliżający się 13. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”. Odbędzie się on w dniach 22-24 sierpnia. O szczegółach programu, konkursowych projekcjach oraz finałowej gali piszemy w oddzielnym artykule.

Nieco mniej, bo 12 tys. CKF „Stylowy” otrzymało natomiast na działalność Klubu Filmowego „Senso”.

– Cykliczne projekcje i spotkania klubu to czas i miejsce przeznaczone dla pasjonatów dziesiątej Muzy. To okazja do poznania ciekawych i ambitnych dzieł światowej i rodzimej kinematografii, to także przestrzeń dialogu i refleksji nad związkami kina i sztuki, a także otaczającej nas rzeczywistości – podsumowuje Małgorzata Stępniewska.

To nie jest pierwszy raz, gdy PISF wspiera kino w Zamościu. Przypomnijmy, że w zeszłym roku CKF „Stylowy” otrzymało dotacje w wysokości prawie 220 tys. zł. Wtedy wykorzystano te pieniądze m.in. na zakup projektora i modernizację sali nr 3.