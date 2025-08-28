Przebudują maluchom plac zabaw. Jest wykonawca

Odnowieniem i doposażeniem miejsca zabaw dla dzieci zajmie się firma BDB Sp. z o.o. z Jarosławia. Jej oferta została uznana za najkorzystniejszą. Opiewała na nieco ponad 178 tys. zł i była najtańsza.

Pozostałe przekraczały ponad 205 tys. zł, które zarezerwowano na ten cel. Wynosiły odpowiednio ponad 218 i ponad 236 tys. zł.

Przypomnijmy, że zadanie zostanie sfinansowane, bo miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w ramach programu "Aktywne place zabaw".

Jak ma się zmienić toczenie miejskiego żłobka przy ul. Kamiennej?

W ogłoszeniu o przetargu wymienionio długą listę urządzeń, jakie miałyby zostać tutaj dostarczone. To np. domki, zestawy z tunelami, hustawka wahadłowa, kącik kuchenny, tablice manipulacyjne np. z zegarem, liczydłem, labiryntem. W planach są też nowe bujaki w kształcie aut i koparki i ścieżka sensoryczna. Wykonawca ma poza tym dokonać nasadzeń roślin, rozebrać stare i postawić nowe ogrodzenie, a także wykonać trawniki.

Na wykonanie wszystkiego firma wybrana w przetargu będzie miała trzy miesiące.