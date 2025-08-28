Przeglądarka, z której korzystasz jest przestarzała.

Wybory prezydenckie

Zamość

Przebudują maluchom plac zabaw. Jest wykonawca

ak
Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu wypełni się nowymi urządzeniami
Plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu wypełni się nowymi urządzeniami (fot. Żłobek Miejski w Zamościu/Facebook.com)

Oferty były trzy, ale tylko jedna mieściła się w kwocie, jaką samorząd zamierzał wydać. I dlatego ta została wybrana. Już wiadomo, kto zmodernizuje plac zabaw przy Żłobku Miejskim w Zamościu.

Odnowieniem i doposażeniem miejsca zabaw dla dzieci zajmie się firma BDB Sp. z o.o. z Jarosławia. Jej oferta została uznana za najkorzystniejszą. Opiewała na nieco ponad 178 tys. zł i była najtańsza.

Pozostałe przekraczały ponad 205 tys. zł, które zarezerwowano na ten cel. Wynosiły odpowiednio ponad 218 i ponad 236 tys. zł.

Przypomnijmy, że zadanie zostanie sfinansowane, bo miasto otrzymało dotację z budżetu państwa w ramach programu "Aktywne place zabaw".

Jak ma się zmienić toczenie miejskiego żłobka przy ul. Kamiennej? 

W ogłoszeniu o przetargu wymienionio długą listę urządzeń, jakie miałyby zostać tutaj dostarczone. To np. domki, zestawy z tunelami, hustawka wahadłowa, kącik kuchenny, tablice manipulacyjne np. z zegarem, liczydłem, labiryntem. W planach są też nowe bujaki w kształcie aut i koparki i ścieżka sensoryczna. Wykonawca ma poza tym dokonać nasadzeń roślin, rozebrać stare i postawić nowe ogrodzenie, a także wykonać trawniki.

Na wykonanie wszystkiego firma wybrana w przetargu będzie miała trzy miesiące.

Żłobek nr 4 na ul. Puławskiej

Rodzice walczą o plac zabaw dla dzieci. Dlaczego ich żłobek nie dostał dofinansowania?

Miliony złotych na place zabaw. Cieszyć mogą się 42 placówki
W Chełmie podpisano trójstronne porozumienie pomiędzy Policją, Strażą Graniczną a szkołami ponadpodstawowymi

Bezpieczeństwo zaczyna się w szkole. Lubelszczyzna stawia na klasy mundurowe

Ponad 200 uczniów z województwa lubelskiego rozpoczęło naukę w nowo powstałych oddziałach o profilu mundurowym. To efekt trójstronnych porozumień podpisanych w Chełmie pomiędzy Strażą Graniczną, Policją i dyrektorami szkół ponadpodstawowych. Inicjatywa ma przygotować młodzież do przyszłej służby w formacjach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa.

Chciał zdobyć prawo jazdy, miał ponad pół promila

Chciał zdobyć prawo jazdy, miał ponad pół promila

Ponad pół promila alkoholu w organizmie miał 32-letni mieszkaniec powiatu radzyńskiego, który w sobotę zgłosił się na egzamin praktyczny na kategorię B prawa jazdy w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej. W przeszłości również miał incydent z procentami.

Wisła wysycha. W sierpniu padł rekord
Wisła wysycha. W sierpniu padł rekord

Hydrologiczna susza nie odpuszcza. Stan Wisły w Puławach jest rekordowo niski. W Kazimierzu Dolnym zawieszono kursy promu do Janowca. Co się dzieje? Jak tłumaczą hydrolodzy - brakuje deszczu.
Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

Puławy: Kolejne niewybuchy z czasów II wojny światowej znalezione w powiecie

W ostatnich dniach puławscy policjanci kilkukrotnie interweniowali w związku ze znalezieniem niewybuchów pochodzących z okresu II wojny światowej. Niebezpieczne przedmioty odkryto jak to zwykle przypadkiem – podczas prac polowych oraz spacerów w lasach.
Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

Nie żyje wieloletnia nauczycielka. Pogrzeb odbędzie się 1 września

W środę (27 sierpnia) w wieku 63 lat zmarła Grażyna Skakuj, emerytowana nauczycielka I LO im. ONZ w Biłgoraju. Prywatnie była żoną radnego miejskiego Adama Skakuja, a także mamą ks. Mariusza Skakuja, dyrektora Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. o. Pio w Zamościu.
Jeden z dwóch działających w Zamościu Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Można nie jechać do PSZOK. Śmieciarki PGK odbiorą stare tekstylia

Dobra wiadomość dla tych, którzy mają do wyrzucenia stare ubrania, torby, paski, zasłony czy pościel. Nie muszą odwozić tych odpadów sami do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jeśli trochę poczekają, to Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej odbierze je od nich spod domów.
Edyta Ludwig - nowa dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju

Nowa dyrektorka w poradni. Konkurs będzie później

Doświadczona psycholożka i terapeutka, wieloletnia pracownica Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Biłgoraju objęła stanowisko dyrektora tej placówki. Póki co, na kilka miesięcy.
Zabawki dla psa - jak wybrać najlepsze akcesoria do zabawy i nauki

Zabawki dla psa - jak wybrać najlepsze akcesoria do zabawy i nauki

Zabawki dla psa to nie tylko źródło radości i rozrywki, ale także niezbędny element wspierający rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy pupila. Odpowiednio dobrane akcesoria pomagają redukować stres, zapobiegają nudzie i destrukcyjnym zachowaniom, a także wzmacniają więź między opiekunem a czworonogiem. Wybór zabawek jest ogromny - od klasycznych piłek i gryzaków, przez szarpaki i zabawki interaktywne, aż po modele na smakołyki, które pobudzają psa do logicznego myślenia.
Ten obrazek nie budzi żadnych wątpliwości. To nie było legalne wejście do kiosku
FILM Z MIEJSCA ZDARZENIA

Komórką nagrała włamywacza. Złodziej wpadł dzięki czujnej 16-latce

Myła okna i przez okno zorientowała się, że dochodzi do przestępstwa. Chwyciła za telefon, wszystko nagrała i wezwała policję. 22-letni włamywacz niebawem stanie przed sądem.
Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Spływy Kajakowe Eskulapa – Roztoczańska przygoda, której się nie zapomina

Wiosło w dłoni, szmer wody, soczysta zieleń brzegów – oto idealny scenariusz na letnią ucieczkę od codzienności. Spływy Eskulapa w Zwierzyńcu zapraszają w podróż po krystalicznie czystym Wieprzu, gdzie każdy kilometr wiosłowania odsłania coraz bardziej urokliwe zakątki Roztocza.

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

Sąd pijanemu nie przepuścił. Szybki wyrok, sroga kara

W poniedziałek wpadł, a dzisiaj jest już po wyroku. Sąd zebrał się błyskawicznie i szybko ukarał kierowcę zatrzymanego na jeździe po pijanemu, który na dodatek złamał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów.
Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Odpady po remoncie? Zorganizuj ich wywóz bez stresu

Gruz, resztki tynków, stare kafelki i opakowania po materiałach – to nieodłączny element każdego remontu. Choć końcowy efekt prac budowlanych cieszy, to sama utylizacja pozostałości potrafi być kłopotliwa. Jak pozbyć się odpadów szybko, legalnie i bez zbędnych kosztów? Zwykle najpraktyczniejszym rozwiązaniem okazuje się wynajem kontenera.
Awansowane nauczycielki z Martą Majewską, burmistrz Hrubieszowa

Awans nauczycielek na koniec wakacji. Ta piątka ma już na to "papiery"

Akty nadania stopnia awansu zawodowego zostały oficjalnie i uroczyście wręczone. Pięć nauczycielek z hrubieszowskich podstawówek i przedszkoli wkroczy w nowy rok szkolny jako mianowane.
Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Bariera na Bugu działa. Przez miesiąc wyłapali ponad 300 imigrantów

Przeszło 300 osób, które w ostatnim czasie przez Bug usiłowało przekroczyć granicę, nie dostało się do Polski. Pomocna, jak przekazuje straż graniczna, okazała się działająca tam od ponad miesiąca bariera elektroniczna.

Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi
Studencki łazik Politechniki Lubelskiej rywalizuje z najlepszymi robotami marsjańskimi

Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)
Wędrówki z dinozaurami: Nowa wyprawa do prehistorycznego świata (wideo)

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

Mieszkańcy gminy wiejskiej Puławy próbowali wpłynąć na decyzję radnych miejskich. Mimo dużego zaangażowania i licznej obecności, krytykowany przez nich projekt uchwały zyskał poparcie
Radni Puław za powiększeniem miasta. Pikieta gości nic nie dała

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Wójt gminy Wąwolnica Marcin Łaguna

Mieszkańcy chcą odwołać wójta gminy Wąwolnica

Krzysztof Żuk

Krzysztof Żuk pod ostrzałem. Uzasadnione zarzuty czy polityczna nagonka?

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Jeden podpis Krzysztofa Żuka, tydzień sporów ws. uchodźców

Według ustawy kontraktowi szeregowi mogą służyć maksymalnie 12 lat

Żołnierz przestrzega przed karierą w wojsku. Po 12 latach na bruk

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Wizyta po kolędzie skończyła się awanturą. "Ksiądz zaczął nas wyzywać od głupich i debili"

Jeszcze w grudniu nic nie zapowiadało konfliktu na linii wojewoda a starostwo łęczyńskie. Na zdjęciu od lewej: starosta łęczyński Roman Cholewa, wojewoda Przemysław Czarnek i burmistrz Łęcznej Teodor Kosiarski

Zawieszenie organów powiatu i wprowadzenie komisarza? Wojewoda napisał do ministra

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera
Dzień Wschodzi

Dożynki powiatu lubelskiego wracają w nowej odsłonie. Gwiazdą wieczoru Budka Suflera

"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok
"Wtorek na dzielni": Sławin i Sławinek z remontami i planami na przyszły rok

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life
zdjęcia, wideo

Żyrzyn bawił się na dożynkach. W parku zagrał Golden Life

Święto piwowarstwa połączone z dobrą muzyką, jak co roku było receptą na dobrą zabawę
ZDJĘCIA / WIEDO

Kultowe Chmielaki za nami – święto piwoszy w Krasnymstawie

Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?
Pogoda na weekend: czy to ostatnie podrygi lata?

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców
wideo, zdjęcia

Nocna eksplozja w Osinach. Atak rosyjskiego drona przestraszył mieszkańców

Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”
Co wybuchło w Osinach? „To mógł być rosyjski dron”

Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?
Spotkanie Trump-Zełenski. W jakiej sytuacji jest Ukraina i czego chce Putin?

Prezydent Karol Nawrocki w Godziszowie
Nawrocki, Piłsudski i Lechia. Prezydent z pierwszą wizytą na Lubelszczyźnie

Zespół Video i kurowska publiczność na Starym Rynku
zdjęcia wideo

Video zagrało na dożynkach w Kurowie. Tłumy na Starym Rynku

Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?
Długi weekend czas start. Jakiej pogody możemy się spodziewać?

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień
ZDJĘCIA

Jarmark Jagielloński - dziś ostatni dzień

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Miliony z Unii na rehabilitację w Lublinie. WOMP zyska nowoczesny budynek i sprzęt

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025
6 września 2025, 12:00

Pieśni, fraszki i treny... Biblioteka Miejska przygotowuje się na Narodowe Czytanie 2025

Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu
Niebo pełne emocji. Lotnicze gwiazdy wystąpiły w Radawcu

Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów
Stołpie odkrywa kolejne tajemnice. Sensacyjne znaleziska archeologów

Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina
Balony nad miastem, czyli III Fiesta Balonowa na urodziny Lublina

Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa
Święto Wojsko Polskiego w Lublinie: Defilada i salwa honorowa

W schronisku dla bezdomnych zwierząt w Lublinie aktualnie znajduje się 66 kotów szukających kochającego domu. Mają różne charaktery, ale jedną potrzebę - znaleźć własny kąt i swojego właściciela na lata.
Szare, bure i pstrokate. Koci herosi z lubelskiego schroniska szukają kochających domów

Nieodłącznym elementem dożynek jest konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Dziękują za obfite plony. Sprawdź, kiedy w twoim regionie odbędą się dożynki

Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto
Praca szuka człowieka. Kierowca ciężarówki zarobi nawet 13 000 brutto

Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży
Hamaki, gry i pomysły na przyszłość Lublina. Plac Litewski w rytmie Międzynarodowego Dnia Młodzieży