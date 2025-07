Tłoczno w kociarni. Nowych zwierzaków nie przyjmują. I tak ma być do odwołania

Oficjalny komunikat w tej sprawie pojawił się we wtorek.

"Z przykrością informujemy, że z dniem dzisiejszym czasowo wstrzymujemy przyjęcia kotów do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Zamościu. Decyzja ta została podjęta z powodu przepełnienia kociarni oraz aktualnie panującej trudnej sytuacji zdrowotnej wśród przyjętych zwierząt" - napisano w oświadczeniu.

O co chodzi? Okazuje się, że w ostatnich tygodniach na ulicę Braterstwa Broni trafiła duża liczba kociąt. Niestety okazało się, że wiele z nich cierpi na choroby zakaźne, np. koci katar czy panleukopenię.

"Pomimo zachowania wszelkich środków ostrożności oraz regularnej dezynfekcji, są to schorzenia bardzo zaraźliwe, które łatwo się rozprzestrzeniają, szczególnie w warunkach schroniskowych" - tłumaczą opiekunowie zwierząt.

I wyjaśniają, że w tej sytuacji każde kolejne przyjęcie kota oznaczałoby realne zagrożenie dla jego zdrowia i życia, a także dalsze pogłębianie obecnego kryzysu sanitarnego.

"Naszym obowiązkiem jest działać odpowiedzialnie i nie narażać zwierząt na niepotrzebne cierpienie" - napisano w oświadczeniu.

Do wszystkich, któzy chcieliby przywozić do schroniska nowe zwierzaki zaapaelowano o wyrozumiałość i cierpliwość. Za jakiś czas, gdy sytuacja się unormuje, wszystko wróci do normy, a przyjęcia kotów będą mogły zostać wznowione.