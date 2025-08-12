Tour de Pologne Women 2025 w Lubelskiem. Wyścig rozpoczął się w Zamościu

Start honorowy z Rynku Wielkiego planowany na 12.50 odbył się z kilkuminutowym poślizgiem, bo na chwilę przed ostatecznym odliczaniem pojawiły się problemy z balonem wyznaczającym linię, w której rozpoczynał się wyścig. Trzeba go było na szybko zdemontować. Później już problemów nie było.

Uczestniczki Tour de Pologne Women przejechały przez miasto do ulicy Lipskiej, gdzie odbył się start ostry, a stamtąd dalej przez Roztocze przez Topornicę, Lipsko Polesie, Szewnię Górną, Jacnię, Krasnobród, Wólkę Husińską, Stanisławów, Długi Kąt, Józefów, Brzeziny, Górecko Stare, Tereszpol - Kukiełki, Szozdy, Sochy, Zwierzyniec, Żurawnicę, Brody Małe, Szczebrzeszyn, Michałów, Bodaczów, Zawadę.

Do Zamościa mają wrócić pokonując 105 kilometrów po godz. 15. Meta zlokalizowana jest przy ul. Piłsudskiego zlokalizowana została meta.

To dopiero pierwszy dzień wyścigu, który w tym roku odbywa się w Lubelskiem.

Jutro (wtorek, 13 sierpnia) cyklistki przeniosą się do Chełma na odcinek liczący 99 km. Po starcie peleton pojedzie na południe i pokaże się kibicom w Białopolu. Później minie m.in. Wojsławice czy Rożdżałów, a następnie uda się przez Adamów w kierunku Chełma, gdzie nastąpi finisz. Prawdopodobnie ponownie o triumf będą rywalizować sprinterki.

Zamknięcie wyścigu nastąpi 14 sierpnia etapem z Nałęczowa do Kraśnika. Będzie to najdłuższy odcinek – liczy aż 128 km.

Tu mogą też być największe emocje, bo chociaż nie ma tu wielkich gór, to cała masa mniejszych podjazdów może mocno zmęczyć sprinterki, a także zachęcać inne zawodniczki do ucieczek. A jest gdzie to robić – wystarczy wymienić takie miejscowości jak Godów, Urzędów, Zakrzówek czy Szastarka. Premie lotne zaplanowane są w Urzędowie oraz Węgliskach.

Przypomnijmy, że na liście startowej nie brakuje znanych nazwisk. Do Polski przyjedzie 7 z 14 ekip UCI Women’s World Tour, w tym Canyon//SRAM zondacrypto, Lidl-Trek czy UAE Team ADQ! Nie zabraknie również polskich zawodniczek z reprezentacji narodowej, MAT ATOM Deweloper Wrocław czy TKK Pacific Nestlé Fitness. Nasza drużyna narodowa pojedzie w składzie Kaja Rysz (Roland Le Dévoluy), Marta Lach (Team SD Worx – Protime), Marta Jaskulska (CERATIZIT Pro Cycling Team), Karolina Perekitko (Winspace Orange Seal), Weronika Wąsaty (Klub Kolarski Ziemia Darłowska) i Laura Choma (Choma Racing TSR). Polki wystartują również w barwach zagranicznych ekip. Swój udział potwierdziła wicemistrzyni olimpijska z Paryża Daria Pikulik, a na wstępnej liście startowej znalazła się także Dominika Włodarczyk z UAE Team ADQ, czwarta zawodniczka niedawno zakończonego Tour de France Femmes.