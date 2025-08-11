Żniwa w pełni. Pożary wybuchają dzień w dzień

- W trzech przypadkach do pożarów doszło po tym jak kierowcy samochodów osobowych wjechali na pola uprawne. W wyniku tych pożarów w jednym przypadku kierowca pojazdu doznał poparzenia nóg i ręki - relacjonuje mł. bryg. Marcin Żulewski, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Samochodów uratować się nie dało. Ale np. podczas sobotniego pożaru w Bodaczowie strażacy działali na tyle sprawnie, że ocalili kombajn, a także w sumie 5 hektarów zboża.

Były też dwie sytuacje, gdy to kombajny zaczęły się palić. W sobotę w Zawalowie ogień pojawił się w pasie napędowym maszyny, a później błyskawicznie rozprzestrzenił się na ściernisko. Tego samego dnia strażacy jechali do Komarowa Wsi, gdzie w kombajnie doszło do zwarcia instalacji w komorze silnika. Spaliła się również cześć kabiny.

Dane tegoroczne, w zestawieniu z ubiegłorocznymi nie napawają optymizmem. - W 2024 roku od lipca do końca sierpnia w odnotowaliśmy 15 pożarów w tym trzy dotyczyły sprzętów rolniczych (dwa kombajny zbożowe i prasa rolująca)- wskazuje Żulewski.

Przypomina, że każdego roku okres żniw to czas sporej liczby strażackich interwencji. A wielu pożarów można byłoby uniknąć, stosując się do elementarnych zasad bezpieczeństwa. oto one:

pamiętaj o codzienny zabiegach konserwacyjnych maszyn i urządzeń rolniczych (zatarte łożyska są bardzo częstą przyczyna pożarów kombajnów czy pras do słomy),

wyposaż pojazd rolniczy (ciągnik, kombajn) w sprawne gaśnice (zgodnie z przepisami gaśnice winne być poddawane przeglądom co najmniej raz do roku) - działania podjęte przy użyciu gaśnic w początkowej fazie pożaru ograniczają wysokość strat,

pamiętaj o rozważnym używaniu ognia otwartego – palenie tytoniu jest dozwolone jedynie w miejscach pozbawionych materiałów palnych, natomiast bezwzględny zakaz palenia tytoniu obowiązuje przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów płodów rolnych oraz ich transporcie,

nie wjeżdżaj samochodem na ściernisko, wysoka temperatura elementów układu wydechowego w kontakcie z suchą roślinnością może prowadzić do pożaru w ciągu kilku sekund.

- Mając powyższe na względzie apelujemy o rozwagę w okresie żniw, a szczególnie o zadbanie o odpowiedni stan techniczny maszyn i urządzeń, ich zabezpieczenie w sprawną gaśnicę, a także przestrzeganie zakazu wypalania słomy jak również zakazu palenia tytoniu przy obsłudze maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych i ich transportu - wskazuje mł. bryg. Żulewski.