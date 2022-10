Psycholog i psychiatra na wyciągnięcie ręki. Działa już kolejne takie centrum, następne powstanie w Lublinie

Centrum Zdrowia Psychicznego działa przy Szpitalu Psychiatrycznym w Radecznicy. To miejsce, które ma zapewnić wszechstronną i bezpłatną opiekę dorosłym w kryzysach psychicznych. Z pomocy mogą korzystać cierpiący na zaburzenia, ale także członkowie ich rodzin i bliscy. Pomoc trafi także do osób, które zostały wypisane ze szpitala i potrzebują wsparcia.

– Teraz pacjent dużo szybciej i łatwiej otrzyma opiekę psychologiczną i psychiatryczną – tłumaczy Andrzej Kowalski, dyrektor Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy.

Diagnoza wstępna

W ramach CZP będą działać dwa punkty zgłoszeniowo-konsultacyjne. Jeden z nich jest już przy szpitalu w Radecznicy, drugi od 2 listopada będzie w Biłgoraju.

– Podczas rozmowy telefonicznej lub wizyty osobistej pacjenta odbywa się wstępna diagnoza. Następnie, najpóźniej w przeciągu 72 godzin, pacjent otrzymuje pomoc lekarską. Podczas wizyty lekarz ustala, czy pacjent potrzebuje hospitalizacji w oddziale całodobowym, czy trafi na nasz oddział dzienny, czy też możemy go odwiedzać w jego środowisku domowym – wyjaśnia dyr. Kowalski.

Pacjenci w najlżejszych stanach mogą być odwiedzani w domach raz na 2-3 tygodnie przez specjalistów zespołu środowiskowego (pielęgniarka psychiatryczna, psychoterapeuta, pracownik socjalny i lekarz). Specjaliści rozmawiają z pacjentem, ale również jego bliskimi. Sprawdzają czy bierze leki, czy leczenie odbywa się w odpowiedni sposób.

Do szpitala na chwilę

Drugą formą działalności Centrum Zdrowia Psychicznego jest oddział dzienny w szpitalu w Radecznicy. Każdego dnia od poniedziałku do piątku pacjent jest o godz. 8 zabierany z domu i przewożony do szpitala. Tam ma spotkania z psychologami i inne zajęcia terapeutyczne, ma też zapewnione wyżywienie. Po ośmiu godzinach jest odwożony do domu.

– Oprócz pomocy pacjentom, to także forma odciążenia ich rodzin – mówi Andrzej Kowalski.

Na oddziale dziennym jest 20 miejsc. W tej chwili z takiej formy pomocy korzysta już około 10 osób. Standardowy turnus trwa około dwóch tygodni.

Trzecią formą pomocy oferowanej przez nowe Centrum Zdrowia Psychicznego będą tradycyjne oddziały całodobowe: żeński i męski – na każdym jest po 40 łóżek. Tutaj trafiają pacjenci w najpoważniejszych stanach. W ramach CZP działa też poradnia zdrowia psychicznego.

Ma być więcej

Centrum Zdrowia Psychicznego w Radecznicy to program pilotażowy uruchomiony we współpracy z Ministerstwem Zdrowia – wstępnie na 3 miesiące, ale jest szansa, że do końca 2023 roku. W tej chwili pomoc mogą tu uzyskać pacjenci z gmin powiatu zamojskiego (Szczebrzeszyn, Zwierzyniec, Nielisz, Radecznica, Sułów, gmina wiejska Zamość) oraz wszystkich gmin powiatu biłgorajskiego.

W planach jest uruchomienie podobnych Centrów Zdrowia Psychicznego dla wszystkich gmin w Polsce. Do tego jeszcze długa droga, bo już samo zatrudnienie odpowiedniej kadry może być problemem.

– Przy podpisywaniu umowy z NFZ musieliśmy mieć zatrudnionych około 78 specjalistów z dziedziny psychologii i psychiatrii – przyznaje Andrzej Kowalski. – Dlatego uruchomienie CZP nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc Funduszu i Urzędu Marszałkowskiego – dodaje.

W szpitalu w Radecznicy poza Centrum Zdrowia Psychicznego funkcjonuje jeszcze jeden standardowy oddział całodobowy. To oddział męski. – Ale jeżeli trafi do nas kobieta, która potrzebuje pilnej pomocy, to jej nie odsyłamy – deklaruje dyr. Kowalski.

Tu możesz zadzwonić lub przyjść (poniedziałek-piątek, godz. 8-18):

* Centrum Zdrowia Psychicznego w Radecznicy, ul. Klasztorna 4, tel. 84 681 88 58; 661 299 844

* Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny w Biłgoraju, ul. Kościuszki 50 (budynek Luxmedu), tel. 661 344 166

Będzie CZP w Lublinie

Program pilotażowy działa już także w trzech innych miejscach województwa: w Radzyniu Podlaskim (Wisznicka 111), Chełmie (Ceramiczna 1) i Parczewie (Kościelna 136).

– W najbliższym czasie planujemy dodatkowo zawrzeć umowę z podmiotem, który będzie realizował świadczenia w tym zakresie na terenie Lublina – zapowiada Małgorzata Bartoszek, rzecznik lubelskiego oddziału NFZ.