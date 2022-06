Zaskakujące dane. Tych znanych chorób w pandemii notowano bardzo niewiele. Teraz wracają

– Najważniejsze jest jak najszybsze usunięcie kleszcza. Jeżeli pozbędziemy się go w przeciągu 24-48 godzin to minimalizujemy ryzyko zakażenia boreliozą – mówi dr hab. n. med. Joanna Krzowska-Firych, kierownik Kliniki Leczenia Chorób Zakaźnych Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie. Dlatego lekarka radzi, aby po powrocie z miejsc, gdzie zazwyczaj przebywają kleszcze, dokładnie obejrzeć swoje ciało. Kleszcz na ciele żywiciela preferuje okolice dobrze ukrwione, ciepłe, gdzie skóra jest cienka. Mogą to być więc doły podkolanowe, czy pachowe, okolice narządów płciowych, granica skóry owłosionej i nieowłosionej głowy. Kleszcze usuwamy wyłącznie mechanicznie. Najlepiej przy użyciu pęsety, lub szczypczyków. Ważne żeby uniknąć rozfragmentowania kleszcza, tylko usunąć go w całości.

W klinice Instytutu Medycyny Wsi liczba hospitalizowanych pacjentów z boreliozą jest na stałym poziomie. Być może dlatego, że tegoroczny wzrost liczby zachorowań na boreliozę i tak jest niczym, jeśli porównamy statystyki z pierwszych pięciu miesięcy przedpandemicznego 2019 roku. Wtedy przypadków boreliozy według PZH był aż 4964!