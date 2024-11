Arabika, robusta czy mieszanka? Która kawa najlepsza?

Arabika – subtelność i wybitny smak

To pierwsza kawa ziarnista, która została odkryta przez człowieka. Jest to odmiana zdecydowanie najpopularniejsza, według niektórych szacunków należy do niej ponad ⅔ kawy, produkowanej na świecie każdego roku. Na ten moment istnieje ponad 150 różnych „pododmian” arabiki, a dzięki hodowli laboratoryjnej w każdym roku przybywa nowych, nieoczywistych, ciekawych hybryd.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, to właśnie arabika jest odmianą, która w powszechnej opinii uznawana jest za szlachetniejszą i lepszą. Ziarna arabiki zawierają ponad dwukrotnie wyższe stężenie cukru i o 60% więcej lipidów (tłuszczy, odpowiadających również za przenoszenie się smaku). Jeśli chodzi o kofeinę, jej zawartość w standardowych ziarnach arabiki wynosi około 1-1,5%. To również niższa zawartość kofeiny czyni smak arabiki mniej gorzkim i bardziej subtelnym.

Arabika to odmiana droższa. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy są bardzo wymagające warunki uprawy. Kawa ziarnista odmiany arabika jest dużo bardziej podatna na choroby, gorzej znosi działania insektów, potrzebuje specjalnej uwagi niemalże przez cały proces hodowli.

Jednak to właśnie szczególna troska, z którą traktowane są krzaki arabiki, sprawia, że jest to odmiana niemalże jednogłośnie uważana za lepszą w społeczności miłośników kawy. Większe starania poświęcone jej uprawie przekładają się na bardziej subtelny, delikatny smak. Kawa ziarnista odmiany arabika jest złożona, o zróżnicowanych nutach smakowych, które mogą oscylować na spektrum od aromatów kwiatowych, owocowych aż po klasyczne, czekoladowo-orzechowe.

To właśnie wyjątkowy profil smakowy kaw tej odmiany dyktuje najlepsze metody jej parzenia. Ze względu na charakter smaku, warto wybrać metody, które pozwolą poszczególnym nutom smakowym na wybrzmienie (z tego samego powodu kawy odmiany arabika są zazwyczaj palone nieco jaśniej). Sięgając po metody przelewowe, jak drip czy AeroPress, możesz mieć pewność, że napar będzie posiadał idealnie wyeksponowany profil smakowy. Nie oznacza to jednak, że nie warto próbować jej również w metodach ciśnieniowych, a nawet w połączeniu z mlekiem (w tym wypadku w szczególności polecana jest kawa ziarnista z Ameryki Południowej i Środkowej). Subtelny, wykwintny smak obroni się sam niemal w każdej metodzie parzenia.

Robusta – intensywne uderzenie smaku

Arabika i robusta są niczym yin yang – stanowią swoje całkowite przeciwieństwa. Robusta posiada łatkę „gorszego” rodzaju kawy głównie ze względu na swój profil smakowy. Kawa ziarnista odmiany robusta jest dużo bardziej „ostra” w smaku, intensywna, ziemista i gorzka – wynika to przede wszystkim z prawie dwukrotnie wyższej zawartości kofeiny względem opisanej wcześniej odmiany.

Ponieważ kofeina stanowi formę naturalnej ochrony dla roślin kawowca, robusta jest odmianą, której hodowli poświęcana jest zdecydowanie mniejsza uwaga. W związku z tym jest ona uprawiana na niższych wysokościach, bardziej narażona na działania szkodników, co czyni ją także tańszą w produkcji.

Warto zaznaczyć, że ze względu na intensywność smaku, rzadko kiedy jako mamy możliwość na zetknięcie się ze stuprocentową robustą. Zazwyczaj stanowi ona uzupełnienie smaku arabiki w kawowych mieszankach (więcej na ten temat w kolejnej części tekstu).

Co ciekawe, wzrost popularności kawy specialty przyczynił się również do wzrostu popularności… robusty. Choć stanowią promil kawowego rynku, eksperymentalne odmiany robusty hodowane z najwyższą starannością potrafią całkowicie przełamać kawowe stereotypy i pokazać, że nawet odmiana uznawana za gorszą jest w stanie posiadać subtelny, złożony smak – stuprocentowa kawa ziarnista odmiany robusta to póki co zazwyczaj ciekawostka dla koneserów, ale kto wie, czy w obliczu coraz trudniejszych warunków uprawnych powodowanych zmianami klimatu bardziej odporna na ekstremalne warunki robusta nie stanie się odmianą „domyślną”.