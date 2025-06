Błędy w montażu piłkochwytów. 3 najczęstsze wpadki i jak ich unikać

Jak dojechać z Girona do Barcelony? Poznaj najlepsze opcje transportu

Choć głównym lotniskiem obsługującym Barcelonę jest El Prat, wielu turystów decyduje się na przylot do położonego około 90 km od miasta lotniska Girona. Dla osób planujących wakacje na Costa Brava lub szukających tańszych lotów - to świetna alternatywa. Girona to kameralne, dobrze zorganizowane lotnisko, które obsługuje głównie tanie linie lotnicze, takie jak Ryanair. Co ważne, podróżujący z tego lotniska doceniają jego mały rozmiar, co oznacza szybsze przejście przez kontrolę, mniej kolejek i łatwiejszą orientację na miejscu. W porównaniu do zatłoczonego El Prat, Girona bywa wręcz relaksująca. Dodatkowy atut? Świetna baza wypadowa - nie tylko do Barcelony, ale też w stronę plaż Costa Brava, Pirenejów i urokliwych miasteczek Katalonii. Dla wielu podróżnych to właśnie z Girony zaczyna się prawdziwa hiszpańska przygoda.